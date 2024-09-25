Automedicația, la modă printre ieșeni

* „Indiferent de simptomatologie, pentru că ne aflăm înainte de sezonul rece, când apar virozele, în special la extremele de vârstă, ar fi de dorit să avem cel puțin un sfat telefonic de la medicul de familie sau de la medicul infecționist, pentru a prescrie medicamentație sau antibiotic, dacă este cazul”, transmis infecționiștii ieșeni

Automedicația este o modă printre români, iar acest lucru a fost constatat și de medicii din Iași. Foarte multe persoane ajung să se confrunte cu probleme de sănătate din cauza faptului că aleg să consume medicamente fără să consulte un specialist. Doctorii trag un semnal de alarmă în rândul populației și vorbesc despre un adevărat fenomen, care poate conduce la apriția multor afecțiuni. „Medicația care este luată fără a avea un consult medical în spate, o prescripție medicală, poate duce în primul rând la rău. Poate duce la fenomen alergic: persoana nu se știe a fi alergică la un anumit medicament, îl ia și apar fenomene alergice care pot ajunge până la șoc anafilactic. În al doilea rând, o persoană care apelează la automedicație, fără o gândire medicală la mijloc, poate avea o altă boală pentru care primește medicamentație și pot apărea interacțiuni medicamentoase între medicamente, cu efect nedorit asupra organismului”, a declarat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist.

Antibioticele, un real pericol

Printre medicamentele pe care ieșenii obișnuiesc să le consume fără prescripția medicului se numără și antibioticele. Acestea, consumate „după ureche”, pot pune chiar și viața pacientului în pericol, mai ales dacă este vorba despre persoane în vârstă. „Nu în ultimul rând, acest lucru poate modifica fiziologia normală. Administrarea de antibiotic, fără a avea o prescripție medicală, dezordonată, cu mai multe antibiotice, duce la un dezechilibru la nivelul florei intestinale. Acest lucru poate conduce la infecția cu Clostridium Dificile, de care noi, infecționiștii, tot am vorbit. Este o infecție care poate avea urmări grave, în special la vârstnici”, adaugă medicul ieșean.

Sezonul rece se apropie cu pași repezi iar acest lucru îi pune pe jar pe medicii ieșeni, care îi îndeamnă pe pacienți să apeleze la ajutor de specialitate în momentul în care se confruntă cu anumite simptome. „Indiferent de simptomatologie, pentru că ne aflăm înainte de sezonul rece, când apar virozele, în special la extremele de vârstă, ar fi de dorit să avem cel puțin un sfat telefonic de la medicul de familie sau de la medicul infecționist, pentru a prescrie medicamentație sau antibiotic, dacă este cazul”, a încheiat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț. Cristian ANDREI