Autoritățile locale, răspunzătoare de inundațiile din Moldova

Inundațiile produse în aceste zile în județele Galați, Vaslui și, parțial, Iași, au readus în atenție modul în care autoritățile locale au pus în aplicare, mai bine spus nu au pus în aplicare măsurile de prevenire a producerii inundațiilor prevăzute în planurile de management ale bazinelor hidrografice din teritoriu, documente de maximă importanță aprobate de Administrația Națională „Apele Române” la propunerea conducerilor celor 11 administrații bazinale de apă din țară.

Acestea sunt reactualizate, potrivit legii, o dată la şase ani și se adresează tuturor factorilor interesați din domeniul apei, de la autorităţi centrale, locale şi regionale, agenţii județene de protecția mediului și până la utilizatorii de apă și public în general.

Documentele, care au fost reactualizate ultima dată în anul 2021, includ mai multe capitole, printre care caracterizarea bazinelor hidrografice și a corpurilor de apă (de suprafață și subterane), analiza surselor de poluare și alterarea hidromorfologică a corpurilor de apă, evaluarea stării corpurilor de apă, analiza schimbărilor climatice și impactul asupra apelor precum și programele de măsuri, costurile aferente și sursele de finanțare ale acestora. Implementarea măsurilor (de bază și suplimentare) propuse de specialiștii Administrației Naționale ”Apele Române” și cei ai Administrațiilor Bazinale de Apă (ABA) are drept scop ca până în anul 2027 obiectivele de mediu ale cursurilor de apă să fie îndeplinite.

Acestea vizează atingerea „stării bune” a cursurilor de apă (statice sau curgătoare) prin implementarea tuturor măsurilor necesare de protejare a apelor și prevenire a deteriorării lor.

De asemenea, sunt evaluate costurile aferente aplicării măsurilor și sunt identificate sursele de finanțare. Proiectul Planului Național de Management actualizat – 2021 și proiectele Planurilor de Management actualizate ale bazinelor/spațiilor hidrografice – 2021 sunt principalele instrumente de implementare a legislației europene specifice componentei de gestionare calitativă a resurselor de apă, respectiv Directiva Cadru „Apă”.

Reamintim, în urma inundațiilor catastrofale produse la sfârșitul săptămânii trecute în județele din Moldova, 7 persoane și-au pierdut viața, altele aproximativ 200 fiind evacuate după ce gospodăriile acestora au avut deteriorate din cauza furiei apelor. Totodată, potrivit reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne (MAI), peste 5.000 de locuințe au fost afectate de inundații în județele Galați, Vaslui și Iași. Edi MACRI