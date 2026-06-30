Autospecialele au intervenit după un apel care a declanșat inutil o misiune de urgență

Momente de tensiune marți dimineață în municipiul Iași, după ce un apel la numărul unic de urgență 112 anunța că un arbore s-ar fi prăbușit peste un autoturism pe strada Vasile Alecsandri. Informația a declanșat imediat mobilizarea pompierilor militari din cadrul Detașamentului 1 Iași, care au pornit în regim de urgență spre locul indicat.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” a trimis la intervenție o autospecială de stingere cu apă și spumă, echipajul fiind pregătit să gestioneze o situație care putea pune în pericol atât ocupanții autoturismului, cât și participanții la trafic.

Situația semnalată nu s-a confirmat

Primele informații indicau că un copac ar fi căzut peste un autoturism, scenariu care, în contextul temperaturilor extreme și al fenomenelor meteo specifice acestei perioade, putea avea consecințe serioase. Zona centrală a orașului a intrat astfel pentru câteva minute în atenția echipajelor de intervenție.

Ajunși la fața locului, pompierii au verificat cu atenție întreaga zonă indicată prin apelul la 112. Rezultatul verificărilor a fost însă unul surprinzător: situația semnalată nu s-a confirmat.

Echipajul nu a identificat niciun arbore prăbușit peste vreun autoturism și nici alte elemente care să impună desfășurarea unei intervenții. În lipsa oricărui pericol real, misiunea a fost închisă, iar autospeciala s-a retras la bază.

Utilizarea responsabilă a numărului 112 rămâne esențială

Potrivit ISU Iași, cazul a fost încadrat drept alarmă falsă, după ce verificările din teren au demonstrat că informațiile transmise prin apelul la 112 nu corespundeau realității.

Autoritățile reamintesc că fiecare apel la Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență mobilizează resurse importante și poate întârzia intervenția echipajelor la alte situații reale, în care viața oamenilor este cu adevărat în pericol. De aceea, utilizarea responsabilă a numărului 112 rămâne esențială pentru buna funcționare a sistemului de intervenție în situații de urgență. Andrei TURCU