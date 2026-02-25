Autostrada Adjud – Bacău ar putea fi deschisă în următoarele patru luni!

Veștile venite de pe șantierele A7 sunt din ce în ce mai bune. Cei 46 de kilometri dintre Adjud și Bacău ar putea fi deschiși circulației chiar în sezonul primăvară–vară, potrivit estimărilor făcute de secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu.

În ciuda iernii capricioase și a condițiilor meteorologice dificile, utilajele nu au părăsit șantierul, iar lucrările au continuat într-un ritm considerat surprinzător chiar și pentru specialiști.

Constructorul responsabil, grupul UMB controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, continuă să confirme reputația de „locomotivă” a infrastructurii rutiere din România. Dacă estimările se mențin, compania ar putea finaliza până la sfârșitul anului nu mai puțin de 124 de kilometri din Autostrada Moldovei A7, un record absolut pentru regiune.

Tronsonul Adjud – Bacău, cu o lungime totală de aproximativ 46 km, este împărțit în două loturi majore: Domnești Târg – Răcăciuni (24,5 km) și Răcăciuni – Bacău (21,5 km).

Șantier în plină mișcare chiar și iarna

Deși temperaturile scăzute au limitat asfaltările, activitatea nu s-a oprit nicio clipă. Pe Lotul 2 sunt deja așternuți 22 km de asfalt, iar pe Lotul 3 aproximativ 16 km, restul fiind pregătit pentru finalizare imediat ce vremea va permite.

În paralel, echipele lucrează intens la poduri și pasaje, rampe de acces, montarea parapetelor de siguranță, panouri fonoabsorbante, infrastructura inteligentă ITS, sisteme moderne de drenaj și colectare a apelor, relocarea ultimei mari utilități – linia electrică de 200 kV din zona Cleja.

Mai mult, prind contur spațiile de servicii și centrele de întreținere, elemente esențiale pentru funcționarea autostrăzii la standarde europene.

Potrivit oficialilor, imediat ce condițiile meteo vor permite reluarea asfaltării la capacitate maximă, mobilizarea din șantier va crește accelerat, obiectivul fiind clar: deschiderea circulației până la Bacău în acest an.

Acești 46 km se adaugă celor 50 km deja inaugurați în decembrie 2025 pe tronsonul Focșani – Bacău, moment considerat de mulți începutul real al revoluției rutiere din estul țării.

Dacă planurile se confirmă, anul 2026 ar putea intra în istorie drept anul în care Moldova a ieșit definitiv din izolarea infrastructurală, iar legătura rapidă spre sudul țării și București devine realitate.

Pentru milioane de locuitori din regiune, Autostrada A7 nu mai este doar o promisiune electorală, ci drumul care poate rescrie economia Moldovei. Daniel BACIU