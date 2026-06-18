Autostrada Moldovei, în ceasul al 12-lea! Peste 400 de muncitori încearcă imposibilul, la Cleja

* toți ochii sunt ațintiți asupra viaductului de 1,2 kilometri * miza uriașă a verii 2026: România riscă să piardă bani europeni dacă acest lot de autostradă nu este gata la timp * furnicar pe șantierul A7: zeci de macarale și sute de muncitori forțează finalizarea tronsonului-cheie din Moldova

Pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7 se desfășoară în aceste luni una dintre cele mai importante curse contra cronometru din infrastructura rutieră românească. Miza nu este doar deschiderea unui nou tronson de autostradă, ci și salvarea a sute de milioane de euro din finanțarea europeană prin PNRR, într-un moment în care devine tot mai clar că întregul sector dintre Bacău și Pașcani nu mai poate fi finalizat în termenul-limită impus de Comisia Europeană.

În centrul acestei bătălii se află lotul Răcăciuni – Bacău, executat de compania UMB, considerată în prezent principalul motor al construcției de autostrăzi din România. Dacă alte tronsoane ale A7 au fost deja deschise circulației sau se apropie de finalizare, aici atenția este concentrată pe un singur obiectiv critic: uriașul viaduct de la Cleja.

Cu o lungime de peste 1,2 kilometri și pile care depășesc 20 de metri înălțime, această structură a devenit simbolul luptei pentru respectarea termenelor europene. Practic, succesul sau eșecul acestui viaduct poate influența decisiv gradul de absorbție a fondurilor europene destinate Autostrăzii Moldovei.

Mobilizarea din teren este impresionantă chiar și pentru standardele deja ridicate ale UMB. Peste 400 de muncitori lucrează simultan pe șantier, alături de mai mult de zece macarale, zeci de utilaje grele și numeroase echipe specializate. Zilnic sunt turnate sute de metri cubi de beton, se montează grinzi, se execută armături și se lucrează în paralel pe mai multe fronturi.

Potrivit celor implicați în proiect, șantierul a ajuns la un nivel de aglomerare rar întâlnit. Practic, capacitatea de mobilizare este aproape de limită, iar introducerea unor noi echipe sau utilaje suplimentare riscă să afecteze organizarea lucrărilor.

În aproximativ două luni și jumătate trebuie realizate operațiuni care, în mod normal, ar necesita perioade mult mai lungi. Sunt de montat aproximativ 150 de grinzi, trebuie instalat tablierul metalic, executate predalele, armarea și suprabetonarea plăcii, hidroizolația, asfaltarea, montarea parapetelor, iluminatul, rosturile de dilatație și marcajele finale.

Ministerul Transporturilor a decis să accelereze fluxul financiar către constructor

Facturile sunt plătite acum în maximum zece zile, de șase ori mai rapid decât termenul contractual standard de 60 de zile. Strategia urmărește eliminarea oricăror blocaje financiare care ar putea încetini ritmul lucrărilor.

În prezent, datele oficiale indicau un stadiu fizic de aproximativ 73%, însă cifrele din teren sugerează că lucrările au avansat semnificativ de la ultima raportare. Totuși, timpul rămas până la sfârșitul lunii august este extrem de scurt, iar fiecare săptămână pierdută poate face diferența.

În paralel, UMB trebuie să finalizeze și porțiunea rămasă din lotul Domnești Târg – Răcăciuni, unde gradul de execuție depășește 95%, iar o parte a tronsonului este deja deschisă circulației.

Pentru județele Moldovei, inclusiv pentru Iași, evoluția acestui șantier este urmărită cu maxim interes. De succesul loturilor din zona Bacăului depinde continuitatea coridorului rutier care va lega în viitor întreaga regiune de rețeaua națională de autostrăzi. În acest moment, A7 nu mai este doar un proiect de infrastructură, ci coloana vertebrală a dezvoltării economice a Moldovei.

Următoarele zece săptămâni vor arăta dacă mobilizarea spectaculoasă a constructorului român va fi suficientă pentru a câștiga această cursă contracronometru și pentru a păstra integral finanțarea europeană a unuia dintre cele mai importante proiecte rutiere construite vreodată în estul României. Daniel BACIU