Autostrada Moțca – Lețcani – Ungheni, tot mai aproape de licitația de execuție

* Ministerul Transporturilor a emis aviz favorabil proiectului * urmează avizarea în Consiliul Interministerial, emiterea Hotărârii de Guvern privind indicatorii tehnico-economici, ocazie cu care se va stabili și sursa de finanțare a lucrărilor, și licitația finală! * „Așteptăm emiterea HG până în cea de-a doua jumătate a lunii octombrie, apoi transferul proiectului la Compania Națională de Investiții Rutiere și lansarea licitațiilor pentru tronsonul Moțca – Lețcani până la finalul lunii noiembrie 2024”, au mai precizat reprezentanții Asociației „HaiCăSePoate”, care monitorizează de ani buni proiectul

Tronsonul Moțca - Lețcani – Ungheni al Autostrăzii A8 (Autostrada Unirii) se apropie cu pași repezi către lansarea licitației de execuție, odată cu avizul favorabil emis pentru această porțiune de autostradă de către Ministerul Transporturilor. Documentul premergător avizului privind indicatorii tehnico-economici care urmează să fie dat în următoarea perioadă în cadrul Consiliului Interministerial reprezintă un pas important în parcurgerea etapelor necesare pentru transferul proiectului de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) către nou înființata Companie Națională de Investiții Rutiere (CNIR). Aceasta din urmă va fi instituția care va stabili împărțirea pe loturi, data licitației de execuție a lucrărilor și sursa de finanțare a investiției. „La trei săptămâni de la avizarea proiectului în Comitetul Tehnico Economic din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) astăzi (miercuri, 4 septembrie – n.r.), documentul a fost avizat și în cadrul Comitetului Tehnico Economic de la Ministerul Transporturilor (MT), în prezența domnului Cătălin Urtoi, în calitate de membru fondator al asociației noastre, și a senatorului Maricel Popa. Valoarea totală a proiectului este de 26,39 miliarde de lei fără TVA. Urmează avizarea indicatorilor în cadrul Consiliului Interministerial și sperăm ca cei de la CNAIR și MT să realizeze și să transmită documentația în maximum două săptămâni, pentru a se reuși avizarea în această lună”, au anunțat reprezentanții Asociației „HaiCăSePoate”.

Licitațiile ar putea începe în noiembrie!

În continuare, după avizarea în Consiliul Interministerial urmează ca cei de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Ministerul Transporturilor să pregătească documentația pentru întocmirea proiectului de Hotărâre de Guvern (HG), obținerea semnîturilor de la ministerele avizatoare și punerea în transparență decizională a proiectului, după care urmează să fie emisă HG privind indicatorii tehnico-economici, ocazie cu care, susțin cei de la Asociația „HaiCăSePoate” se va „bate în cuie” și sursa de finanțare pentru implementarea propriu-zisă a proiectului. „Așteptăm emiterea HG până în cea de-a doua jumătate a lunii octombrie și apoi transferul proiectului la Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) și lansarea licitațiilor pentru tronsonul Moțca – Lețcani până la finalul lunii noiembrie 2024”, au mai precizat reprezentanții asociației.

F ondurile pentru construcția tronsonului de autostrada Moțca – Lețcani – Ungheni vor fi asigurate din bugetul alocat Programului de Transport (PT) 2021-2027 al Comisiei Europene, cu posibilitatea de fazare după anul 2028 din noul program Post PT 2028-2034.

Suma estimată pentru realizarea investiției, de 26,39 miliarde de lei fără TVA, respective aproxiamtiv 5 miliarde de euro, a fost calculată în urma aplicării unor majorări de costuri, în conformitate cu prevederile legii, care impun o „rezervă de implementare” în procent de 25% din valoarea totală estimată inițial.

Potrivit proiectului, tronsonul Moţca – Leţcani -Ungheni al Autostrăzii A8 (Autostrada Unirii) va traversa judeţul Iaşi prin Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT) Aroneanu, Bălțați, Costești, Dumești, Erbiceni, Golăiești, Heleșteni, Ion Neculce, Lețcani, Miroslava, Miroslovești, Moțca, Pașcani, Podu Iloaiei, Popricani, Rediu, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu Târgu Frumos, Ungheni și Victoria.

Secțiunea de drum va avea incluse mai multe noduri de legătură, dintre care două la Moțca - Pașcani plus unul pe A7 (Autostrada Moldovei), precum și obiective similare la Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Dumești–Lețcani, Rediu– Horlești, Vulturi–Sculeni și Golăiești. Edi MACRI