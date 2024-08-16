Autostrada Pașcani – Suceava prinde viteză!
Firmele care doresc să se înscrie la licitația pentru execuția lucrărilor de proiectare și execuție a lotului 2 al secțiunii Pașcani – Suceava a Autostrăzii A7 (Autostrada Moldovei) au ca termen limită de depunere a ofertelor data de 30 septembrie 2024.
Anunțul a fost făcut de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, care a declarat că valoarea estimată a contractului finanțat prin Programul Transport (PT) 2021 – 2027 al Comisiei Europene este de 3,6 miliarde de lei fără TVA, iar durata lucrărilor de 30 de luni, din care 6 luni lucrările de proiectare și 24 de luni cele de execuție.
Lotul 2 al autostrăzii Pașcani - Suceava are o lungime de 28,97 km, traseul urmând să includă , printre altele, un pod peste râul Siret și DJ 208C, în lungime de 845,10 metri, un pasaj peste calea ferată, în lungime de 625,10 metri, două parcări de scurtă durată, două spații de servicii, un drum de legătură între DN 29 și Aeroportul Internațiomnal Suceava, de la Salcea, în lungime de 5,2 kilometri, precum și 3 noduri rutiere de acees la Aeroport. Pe acest tronson, autostrada va avea prevăzute două benzi pe sens, de 3,75 metri fiecare, câte o bandă de urgenţă cu lăţiimea de 3 metri şi separatoare de sens.
De asemenea, tronsonul va include mai multe viaducte, dintre care cel mai mare, în lungime de 1.065 de metri, va fi construit în apropierea localităţii Gâşteşti din judeţul Iaşi. Autostrada A7 (Autostrada Moldovei) are o lungime totală de 445 de kilometri, între
Traseul cuprins între Ploieşti şi Paşcani a fost împărţit în 13 loturi, lucrările la 7 dintre acestea fiind adjudecate de firma UBB aparţinând omului de afaceri Dorinel Umbrărescu. Cele trei loturi de pe tronsonul
Parametrii tehnici ai celor trei loturi sunt următorii: lotul 1 Săuceşti (
Din cei 77 de kilometri, 30 kilometri sunt pe teritoriul județului Iași, respectiv pe raza localităților Mircești, Hălăucești, Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu și Pașcani, valoarea investiţiei ridicându-se la 1,8 miliarde de lei. Cele trei tronsoane ale autostrăzii Bacău – Paşcani au o valoare totală estimată a lucrărilor de 4,7 miliarde lei, fără TVA, termenul de realizare a investiţiei fiind 31 decembrie 2026. În total, UMB urmează să construiască 255,735 de kilometri împărţiţi în zece loturi din Autostrada A7, între
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.