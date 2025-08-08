Autostrăzile din Moldova, blocate!

* UMB a trimis acasă sute de muncitori și a pus utilajele pe pauză, invocând lipsa plăților pentru lucrările deja efectuate * decizia premierului Bolojan de a „prioritiza” autostrăzile fără criterii publice clare deschide poarta pentru o nouă rundă de amânări în Moldova * blocajul UMB pe A7 este doar primul semnal

Oprirea lucrărilor pe Autostrada Moldovei A7 – tronsoanele Focșani – Bacău – Pașcani – nu este doar o problemă punctuală de cash-flow, ci semnalul unei schimbări radicale în modul în care Guvernul Bolojan prioritizează marile proiecte de infrastructură.

UMB, compania lui Dorinel Umbrărescu, a câștigat toate cele șase loturi dintre Focșani și Pașcani, dar este prinsă acum între obligațiile contractuale și lipsa fluxului financiar. Prin urmare, a trimis acasă sute de muncitori și a pus utilajele pe pauză, invocând lipsa plăților pentru lucrările deja efectuate. Reluarea activității este promisă pentru 18 august, însă doar „dacă se rezolvă problema încasărilor”. Dacă pauza se prelungește, termenele asumate în PNRR pot fi ratate, ceea ce ar pune România în fața riscului de pierdere a finanțării europene.

UMB depinde acum de plățile Guvernului. Fără ele, utilajele rămân pe loc, iar Moldova – din nou – la coada autostrăzilor.

Și sunt șanse ridicate ca UMB să nu revină prea curând pe șantiere, mai ales că premierul Ilie Bolojan a cerut explicit „înfrânarea” proiectelor de autostrăzi finanțate din toate sursele europene, pasând responsabilitatea Ministerului Transporturilor, căruia i-a cerut să „prioritizeze” fără să spună clar ce rămâne pe listă și ce se taie.

Pe hârtie, cele cinci loturi dintre Focșani și Pașcani sunt finanțate integral prin grant PNRR, iar ultimul lot (Mircești – Pașcani) prin componenta de împrumut. În realitate, orice întârziere în plățile intermediare poate bloca ritmul pe șantier. Fără aceste tronsoane, A7-ul se rupe fix înainte de a ajunge în zona de influență a Iașului, ceea ce înseamnă că și Autostrada Unirii A8 va avea mai puțin sens economic pe termen scurt.

Secțiunea Focșani – Pașcani are cinci loturi finanțate integral prin grant PNRR, potrivit acordului agreat la 30 iulie de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene:

Focșani – Domnești Târg

Domnești Târg – Răcăciuni

Răcăciuni – Bacău

Bacău (Săucești) – Trifești

Trifești – Gherăești.

Lotul Mircești – Pașcani rămâne pe componenta de împrumut PNRR. Toate cele șase tronsoane sunt construite de grupul UMB.

„Nu avem claritate pe finanțare. Constructorii intră în defensivă și pierdem timp prețios”, recunoaște un oficial CNAIR.

Astăzi, Autostrada Moldovei A7 – artera vitală care ar trebui să lege Moldova de Capitală – este blocat chiar înainte de a ajunge la Pașcani. Fără acest tronson, A8 spre Transilvania pierde sens economic imediat. „Dacă pierdem termenele PNRR, pierdem și banii europeni. E simplu. Și atunci toate aceste șantiere rămân ruine”, avertizează un inginer din proiectul A7.

Decizia lui Bolojan de a „prioritiza” autostrăzile fără criterii publice clare deschide poarta pentru o nouă rundă de amânări în Moldova. Blocajul UMB pe A7 este doar primul semnal. Următorul test va fi modul în care guvernul va trata A8, în special tronsonul de șes din județul Iași, acolo unde costurile ridicate și lipsa presiunii politice naționale fac proiectul vulnerabil la tăieri.

Tronsonul montan al A8 a spart recordul național: peste 55 milioane euro/km. În județul Iași, secțiunea de șes costă mai mult decât proiecte similare din țară, deși terenul e mult mai ușor. În lipsa banilor, guvernul ar putea tăia exact aceste tronsoane, unde presiunea publică e mai mică, explică experții în infrastructură.

Blocajul A7 și incertitudinea pe A8 reînvie un scenariu vechi: Moldova rămâne ultima la conectarea rutieră rapidă cu restul țării. În timp ce Clujul, Timișoara sau Brașovul își văd șantierele avansând, Iașul este ținut în tensiune, alimentat doar cu promisiuni.

Daniel BACIU