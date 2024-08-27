Bani europeni pentru modernizarea ambulatoriului de la Recuperare

* valoarea totală a proiectului este de 11,1 milioane de lei, din care 2,6 milioane de lei reprezintă contribuția Primăriei Municipiului Iași

În ședința de vineri, plenul Consiliului Local urmează să aprobe proiectul privind creșterea calității serviciilor de asistență medicală prin investiții în infrastructura publică a ambulatoriului din Spitalul Clinic de Recuperare în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 al Comisiei Europene.

Valoarea totală a proiectului este de 11,1 milioane de lei (inclusiv TVA), din care 2,6 milioane de lei reprezintă contribuția liderului de proiect (Primăria Municipiului Iași) și 8,5 milioane de lei contribuția Spitalului Clinic de Recuperare. Valoarea co-finanțării, de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, este de 223.211,80 lei. Sumele reprezntând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului vor fi asigurate de la bugetul Primăriei Municipiului Iași, în timp ce sumele care reprezintă cheltuieli de mentenanță și întreținere pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului vor fi suportate de către Spitalul Clinic de Recuperare.

Termenul limită de depunere a Apelului în vederea finanțării este 30 august 2024. „Prezentul Apel de proiecte este lansat în contextul general în care România se află pe primul loc în Uniunea europeană în ceea ce privește mortalitatea din cauze tratatibile și pe al treilea din cauze prevenibile. Cea mai amre incidentă între acestea o are boala cardiacă ischemică, considerată a fi atât prevenibilă, cât și tratabilă, urmată de cancerul pulmonar, principala cauză de mortalitate prin cancer. În România există dezechilibre teritoriale în materie de acces la tratament și diagnostic, accesul la servicii preventive este în continuare limitat, inechitabil și neuniform din punct de vedere al calității serviciilor, doar 27% dintre femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani având acces la serviciile de screening pentru cancerul de col uterin. Decesele prin boli hepatice secundare infecțiilor cu virusul B și C reprezintă 2,02% din numărul total al deceselor, stimându-se că 1,4 milioane de persoane infectate cu virusuri hepatice rămân nedepistate, fără îngrijire medicală”, se arată în expunerea de motive care însoțește proiectul de hotărâre.

Investiția este destinată ambulatoriilor unităților sanitare publice și a altor structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu care fac parte din sistemul național de sănătate, acesta fiind motivul care a stat la baza încheierii parteneriatului între Primăria Municipiului Iași și Spitalul Clinic de Recuperare. Edi MACRI