Bani mai mulți pentru modernizarea comunităților din județ

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a semnat contractele de finanțare a proiectelor declarate câștigătoare în cadrul sesiunii din anul 2024 a Programului Județean de Dezvoltare Economico - Socială Iași pentru perioada 2021-2024.

Valoarea cumulată a cererilor de finanțare declarate câștigătoare pe cele două componente este de 9,38 milioane lei, cu 26% mai mult față de alocarea bugetară a aceluiași program pentru anul 2023. „Mă bucur că pentru al treilea an consecutiv avem ocazia ca împreună să parafăm acest parteneriat între Consiliul Județean Iași și administrațiile locale, prin semnarea contractelor de finanțare prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială. Felicit fiecare primărie în parte pentru că a valorificat această oportunitate și putem astfel face lucruri concrete pentru locuitorii județului Iași, așa cum, de altfel, este și așteptarea cetățenilor de la noi. Acesta este și motivul pentru care am crescut de la an la an bugetul și vom continua să identificăm resurse pentru a sprijini primăriile să dezvolte infrastructura locală. În perspectiva următorilor patru ani, îmi doresc să ajungem cu acest instrument în fiecare UAT în care este nevoie pentru că, așa cum s-a văzut și în acest mandat, resursele le alocăm în funcție de proiect și de ce necesități sunt în comunități și nu după criterii politice”, a declarat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

2,39 milioane lei reprezintă suma alocată din bugetul propriu al Consiliului Județean pentru Componenta A a Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2021-2024 și prin care 5 unități administrativ teritoriale, respectiv Miroslava, Ciurea, Scobinți, Bălțați și Holboca vor beneficia de investiții în vederea construirii sau reabilitării piețelor și târgurilor. În ceea ce privește Componenta B, 6.994.995 lei urmează a fi investiți în construirea sau modernizarea terenurilor de sport din localitățile Ciurea, Dumești, Comarna, Todirești, Bălțați, Țibănești, Mironeasa, Țigănași, Ipatele, Probota, Golăiești, Hărmănești, Coarnele Caprei, Miroslovești, Costești, Movileni, Bârnova, Lețcani, Românești și Butea.

Creșterea continuă a capacității de management şi planificare a UAT-urilor în vederea dezvoltării durabile a fiecărei localități şi a diminuării disparităților dintre mediul rural și cel urban, dezvoltarea echilibrată a localităților prin creșterea accesibilității cetățenilor la serviciile și utilitățile publice, îmbunătățirea economiei la nivelul localităților și creșterea nivelului de socializare și a stării de sănătate a tuturor copiilor și tinerilor din județul Iași sunt printre obiectivele asumate prin implementarea Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2021-2024, aflat acum la cea de-a treia sesiune. Radu MARIN