Bani mai mulți pentru stat, de la... Spitalul „Sf.Maria”

* majorarea TVA de la 19% la 21%, introdusă prin noua legislație fiscală din 2025, a generat costuri noi pentru viitorul Ambulatoriu de la Spitalul „Sf.Maria” * deși valoarea fără TVA a proiectului a rămas aceeași - aproximativ 22,3 milioane de lei - valoarea totală a crescut la aproape 27 de milioane de lei, ceea ce a generat un cost suplimentar de peste 430.000 de lei

Proiectul noului Ambulatoriu de la Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași devine una dintre cele mai importante investiții sanitare din Moldova - peste 27 de milioane de lei, construit în jurul unei nevoi uriașe: accesul la servicii medicale pentru peste 800.000 de copii din șapte județe.

Ambulatoriul ar urma să deservească anual aproximativ 141.569 de pacienți, într-o zonă a țării unde spitalele pentru copii sunt deja suprasolicitate.

Proiectul a fost aprobat prin Programul Sănătate 2021–2027 și finanțat prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu sprijinul Fondului European de Dezvoltare Regională. Contractul de finanțare a fost semnat în noiembrie 2024, iar investiția totală ajunge la 27.326.710 lei.

Din această sumă, aproape 18 milioane de lei provin din fonduri europene FEDR, aproape 2,75 milioane de lei vin din bugetul național, iar contribuția proprie și cheltuielile neeligibile sunt suportate din bugetul local.

La nivel tehnic, proiectul înseamnă construirea unei extensii moderne de aproximativ 1.500 de metri pătrați, cu parter, etaj și terasă necirculabilă, realizată la standarde nZEB, adică eficiență energetică ridicată și consum redus. În interior vor funcționa 22 de cabinete medicale, spații de sterilizare, sisteme inteligente de management energetic și infrastructură digitală integrată în sistemul existent al spitalului.

Practic, autoritățile încearcă să transforme un ambulatoriu depășit într-un centru pediatric regional modern, capabil să reducă presiunea uriașă asupra secțiilor și camerelor de gardă.

Dar dincolo de prezentările oficiale și limbajul birocratic, documentația arată și un alt adevăr despre marile investiții publice din România: costurile se modifică permanent, proiectele sunt recalibrate continuu, iar fiecare schimbare fiscală produce unde de șoc în bugete deja tensionate.

Cea mai recentă modificare a venit după majorarea TVA de la 19% la 21%, introdusă prin noua legislație fiscală din 2025. Deși valoarea fără TVA a proiectului a rămas aceeași - aproximativ 22,3 milioane de lei - valoarea totală a crescut la aproape 27 de milioane de lei, ceea ce a generat un cost suplimentar de peste 430.000 de lei.

Practic, doar schimbarea TVA a produs o majorare financiară comparabilă cu valoarea unui echipament medical performant sau cu amenajarea completă a mai multor cabinete de specialitate.

În paralel, constructorii au transmis un deviz general actualizat, care arată redistribuiri importante între capitolele bugetare: cheltuielile pentru amenajarea teritoriului au explodat cu peste 275.000 lei, utilajele care necesită montaj au crescut cu peste 828.000 lei, în timp ce alte categorii au fost diminuate pentru a păstra aceeași valoare totală fără TVA.

Mai simplu spus, proiectul a fost reconfigurat tehnic din mers, în încercarea de a adapta realitatea din teren la bugetele deja aprobate administrativ.

Autorizația de construire a fost emisă în februarie 2026, iar proiectarea tehnică a fost recepționată în martie. Constructorul - asocierea formată din Casrep SRL, Est Proiect SRL, Dacorum Grup SRL și Empire Project SRL - are la dispoziție 29 de luni pentru implementare. Daniel BACIU