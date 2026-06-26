Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește că firmele care angajează elevi sau studenți pe perioada vacanței pot beneficia de un stimulent financiar lunar. Suma este egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referință, iar în 2026 ISR este de 660 lei. Practic, angajatorul poate primi 330 de lei lunar pentru fiecare elev sau student încadrat legal.

Cât primește angajatorul și pentru cât timp

Stimulentul financiar se poate acorda pentru cel mult 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev sau student pentru care a fost încheiat contract individual de muncă. Diferența dintre stimulentul primit și salariul efectiv al tânărului angajat este suportată de angajator din fonduri proprii. Cu alte cuvinte, cei 330 de lei nu înlocuiesc salariul, ci reprezintă un sprijin acordat firmei pentru încadrarea elevilor și studenților pe perioada vacanței.

Pentru un angajator mic din Iași, suma nu acoperă integral costurile salariale, dar poate conta atunci când firma are nevoie de mai multe persoane pentru activități sezoniere. Pentru un tânăr, însă, important este ca munca să fie legală, plătită corect și organizată în condiții clare.

Ce firme din Iași ar putea folosi măsura

Măsura este relevantă pentru domeniile în care activitatea crește vara. Restaurantele și terasele au nevoie de ajutor în servire, bucătărie, recepție sau activități logistice. Magazinele pot avea nevoie de personal pentru aranjarea produselor, relația cu clienții sau activități de depozit. Organizatorii de evenimente, spațiile de agrement, librăriile, centrele educaționale, firmele de promovare, hotelurile și cafenelele pot folosi această perioadă pentru a integra tineri aflați la început de drum.

Iașul are și un avantaj important: este oraș universitar, cu studenți de la UAIC, TUIASI, UMF, USV Iași și alte instituții de învățământ. Pentru mulți dintre ei, un loc de muncă de vară poate însemna prima linie în CV, primul contact cu disciplina unui program și prima înțelegere concretă a pieței muncii.

Ce tip de contract este necesar

Angajatorii pot beneficia de stimulent dacă încadrează elevi sau studenți în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței. Contractul poate fi cu normă întreagă sau cu timp parțial, în condițiile legii.

Este posibilă și încadrarea prin contract de muncă temporară, dar numai dacă durata misiunii este egală sau mai mică decât durata vacanței.

În cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână este considerat contract cu normă întreagă. Această prevedere este importantă pentru elevii care vor să lucreze legal, fără să depășească limitele stabilite pentru protecția minorilor.

Pentru a primi stimulentul, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană. În cazul firmelor din Iași, procedura se face prin AJOFM Iași.

Termenul este important: convenția trebuie încheiată în maximum 30 de zile de la data angajării elevului sau studentului. Dacă firma ratează acest termen, riscă să nu mai poată primi sprijinul pentru persoana respectivă.

Angajatorii trebuie să pregătească documentele cerute de agenție, inclusiv dovada statutului de elev sau student, contractul de muncă și celelalte acte prevăzute de legislație.

Dan DIMA