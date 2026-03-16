Banii publici s-au lipit de conturile nevestei lui Relu Fenechiu! Consoarta pușcăriașului primește sute de contracte fără licitație. În doar câteva zile a pus mâna pe 720.000 de lei

Banii publici s-au lipit de conturile firmei administrate de nevasta fostului ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu. Este vorba despre Mariana Daniela Fenechiu, cea care administrează firma Integra Business Consulting I.B.C. SRL. Firma pare a fi o adevărată mină de aur dacă este să luăm în vedere sutele de contracte primite fără licitație de la instituțiile publice din județul Iași, dar și din România. De exemplu, anul acesta, în doar câteva zile, a pus mâna pe 720.000 de lei, fără TVA.

Evenimente Iași ghid Banii publici s-au lipit de conturile Marianei Fenechiu, nevasta pușcăriașului Relu Fenechiu SC Integra Business Consulting I.B.C. SRL, societatea administrată în acte de Daniela Mariana Fenechiu, soția pușcăriașului Relu Fenechiu, a intrat cu ușurință în portofoliul de colaboratori, atât al primăriilor din județul Iași, cât și al celor din țară. Cu o ușurință de care alte firme administrate de oamenii de rând nu beneficiază. Însă, probabil că pentru Mariana Fenechiu și colaboratorii care plătesc cu bani publici contractele semnate cu firma administrată de aceasta a contat și faptul că soțul este nimeni altul decât fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, o „vulpe bătrână” cu multiple conexiuni în PNL, dar și în politică, în general. Drept urmare, anul acesta, în doar câteva zile, firma SC Integra Business Consulting I.B.C. SRL a primit nu mai puțin de 13 contracte în doar câteva zile, cu o valoare totală de 720.000 de lei, fără TVA. Concret, pe data de 6 martie 2026, societatea administrată de Mariana Fenechiu a primit două contracte de la Primăria Vadu Pașii, județul Buzău. Acestea au o valoare totală de 260.000 de lei, fără TVA. Ambele au avut ca obiect servicii de consultanță. Primul contract s-a referit la scrierea unei cereri de finanțare pentru investiții în domeniul apă-canal, iar cel de-al doilea a fost pentru scrierea și implementarea unui proiect din sfera investițiilor școlare rurale. Politică

Firma Integra Business Consulting I.B.C. SRL a mai primit un contract și pe data de 9 martie 2026, de la Primăria Racovițeni din județul Buzău. Acesta a avut o valoare de 60.000 de lei, fără TVA, și, ca obiect, tot scrierea și implementarea unui proiect de investiții.

În același sens, în zilele de 4 și 5 martie, firma administrată de soția lui Relu Fenechiu a mai primit două contracte, unul de la Primăria Vadul Izei, iar cel de-al doilea de la Primăria Lețcani din județul Iași. Ambele au o valoare totală de 75.000 de lei, fără TVA, și au ca obiect tot servicii de consultanță.

Totodată, firma Integra Business Consulting I.B.C. SRL a mai primit, în anul 2026, contracte în valoare totală de 720.000 de lei, fără TVA, de la primării din țară, pe datele de 15 și 12 ianuarie, 3, 4 și 5 februarie, dar și 2 martie. Astfel, în doar 10 zile, Mariana Fenechiu a încasat 720.000 de lei, fără TVA.

În anul 2025, firma soției pușcăriașului Relu Fenechiu a primit peste 200 de contracte de la primăriile din județ și din țară

Un succes garantat a avut firma administrată de soția pușcăriașului Relu Fenechiu și în anul 2025. Aceasta a primit de la primării din județul Iași și din țară nu mai puțin de 245 de contracte, toate prin încredințare directă, fără organizarea vreunei proceduri de licitație. Toate au o valoare totală de 10.787.558 de lei, fără TVA.

De exemplu, Primăria Popești din județul Iași, condusă de primarul PNL Vasile Lupu, a încredințat direct firmei Integra Business Consulting I.B.C. SRL un contract în valoare de 40.000 de lei. Acesta a avut ca obiect „Consultanță pentru evaluarea condițiilor de eligibilitate și consultanță pentru obținerea finanțării”.

Contactat de reporterii BZI, primarul Vasile Lupu susține că nu cunoaște faptul că firma mai sus menționată este administrată de soția fostului liberal și fost ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu.

„Nu știu acum date, ce s-a întâmplat cu proiectul, pentru că nu sunt la primărie. Eu nu știam că , nu am mai colaborat până anul trecut. Ca plăți, depinde de contract. Unele se plătesc înainte. Altele, la succes. Depinde”, a declarat primarul comunei Popești, Vasile Lupu.

Firma condusă de Mariana Fenechiu a primit, în 2025, și un contract din partea primarului Vasile Crețu din comuna Cotnari. Valoarea acestuia a fost de 55.000 de lei, fără TVA, și a fost atribuit societății controlate din umbră de fostul pușcăriaș pe data de 19 iunie 2025. Însă nu este singurul contract primit, în județul Iași, de firma Integra Business Consulting I.B.C. SRL. Inclusiv primarul Constantin Lupu din comuna Vânători a atribuit unul fără procedură de licitație. Administrația publică locală a inițiat cumpărarea directă pe data de 30 mai 2025, la ora 09:39, pentru achiziționarea serviciilor de consultanță, iar în aceeași zi, la ora 11:29, firma soției lui Relu Fenechiu a primit contractul în valoare de 40.000 de lei, fără TVA.

Totodată, trebuie spus că, deși nu este ilegal ca primăriile să atribuie direct contracte pe SEAP, frecvența și rapiditatea cu care unele firme le primesc ridică mari semne de întrebare cu privire la corectitudinea și transparența cu care acestea au fost atribuite. Mai exact, în conformitate cu legislația achizițiilor publice din România (Legea 98/2016, cu actualizările aferente), pragurile pentru achizițiile directe pe SEAP, valabile pentru anul 2026, sunt stabilite în funcție de obiectul achiziției (produse/servicii sau lucrări), fără TVA. Astfel, pentru produse și servicii, până la 300.039 de lei (aproximativ 60.000 EUR), iar pentru lucrări, până la 450.058,5 lei (aproximativ 90.000 EUR).

Însă, nu putem trece cu vederea și nu putem considera o coincidență faptul că unii afaceriști, cu conexiuni politice mai ales în PNL, și-au făcut loc și sunt „clienți fideli” ai banilor publici din județ.

Precizăm că firma Integra Business Consulting I.B.C. SRL a înregistrat, în anul 2024, o cifră de afaceri în valoare de 2.810.338 de lei, un profit de 889.436 de lei și datorii totale de 2.757.360 de lei.

Și fiul lui Fenechiu, Alexandru, face o avere pe spatele statului

Alexandru Fenechiu, fiul lui Relu Fenechiu, . Acesta, prin firma pe care o administrează, a semnat, în 2025, nu mai puțin de 36 de contracte cu primăriile din județul Iași și din țară. Valoarea totală a acestora depășește 81 de milioane de lei. Societatea lui Fenechiu jr. are ca obiect de activitate „Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente”.

În anul 2025, juniorul Fenechiu a semnat cu primăriile din județul Iași și din țară nu mai puțin de 36 de contracte cu o valoare totală de 81.210.904 lei, fără TVA. Dacă ar fi să împărțim, într-o singură lună ar rezulta 6.767.575 de lei, fără TVA. Dintre acestea, 23 de contracte au fost câștigate prin licitație și au o valoare de 78.161.438 de lei, fără TVA, iar restul de 13 contracte sunt primite prin încredințare directă. Cele din urmă au o valoare totală de 3.049.446 de lei, fără TVA.

Referitor la Relu Fenechiu, trebuie menționat că, deși pe data de 12 iulie 2013 a fost condamnat de instanța supremă la 5 ani de închisoare cu executare pentru fapte de corupție în dosarul „Transformatorul”, acesta a rămas, în continuare, conectat la banii statului, prin familie.

Totodată, precizăm că pușcăriașul Relu Fenechiu, fost deputat și ministru al Transporturilor, locuiește într-un cartier de lux din zona Bucium. Acesta deține un domeniu care se întinde pe aproximativ 1.567 mp și pe care este amplasată o vilă cu 3 etaje, garaj, un foișor și o grădină. Pe același teren mai există o construcție, tot cu 3 etaje, unde locuiește fratele său, Lucian Fenechiu. De-a lungul terenului a fost amplasat un gard din fier care desparte cele două proprietăți, dar care are și o poartă ce leagă ambele curți, cea a pușcăriașului Fenechiu de cea a fratelui său, Lucian.

În curtea fostului ministru al Transporturilor, se pot observa statui și un foișor. Grădina este una îngrijită, cu gazon, arbori și arbuști, magnolii, dar și un heleșteu. Probabil pușcăriașul Fenechiu a plătit bani grei pentru amenajarea curții și, cu siguranță, a contractat un peisagist pentru ca fiecare detaliu să fie calculat perfect și integrat în peisaj. Precizăm că persoanele care au trecut pragul și care au participat la chermezele organizate de acesta au povestit reporterilor BZI că pușcăriașul are și o piscină interioară, iar în heleșteul din curte au putut fi admirați crapi koi.

