Bărbat bătut într-un supermarket la Roman

Un incident șocant a avut loc în Roman. Un bărbat de 46 de ani a fost bătut cu bestialitate de un grup de trei bărbați, chiar în incinta unui supermarket. Întreaga scenă a fost filmată de o cameră de supraveghere, potrivit Digi 24

Victima i-ar fi cunoscut pe agresori, cu unul dintre ei certându-se cu o seară înainte. A doua zi, bărbatul a fost urmărit de cei trei până într-un centru comercial din localitatea Roman, județul Neamț.

Bărbatul a încercat să fugă de agresori și s-a ascuns într-un birou al magazinului, însă nu a reușit să scape din mâinile acestora. Cei trei indivizi au tăbărât peste el și au început să îl lovească fără milă, până când o angajată a magazinul a intervenit și i-a alungat pe agresori.

Victima a ajuns la spital cu numeroase răni, în timp ce polițiștii au reușit să îi identifice pe agresori. Cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore, însă ulterior anchetatorii au hotărât că aceștia nu reprezintă un pericol public și pot fi cercetați în libertate.