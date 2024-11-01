Bărbat deghizat în măicuță, prins de polițiști

Un bărbat în vârstă de 31 ani, din Moineşti, a fost reţinut de poliţişti după ce a fost prins, fiind deghizat în măicuţă, că solicita bani pentru o presupusă intervenţie medicală, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

"Poliţiştii din cadrul Biroului Investigaţii Criminale Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au prins în flagrant delict un bărbat de 31 ani, din municipiul Moineşti, bănuit de săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Cel în cauză era deghizat în măicuţă şi ar fi pretins şi primit de la un bărbat de 37 ani, din comuna Margineni, o sumă de bani, necesară unei presupuse intervenţii medicale", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Creţu.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore pentru înşelăciune şi va fi prezentat instanţei de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.