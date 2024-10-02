Bat tobele pentru Autostrada Unirii A8

Sătui de atâtea amânări, membrii unei asociaţii civice organizează sâmbătă, în Piaţa Unirii, un eveniment special intitulat „Batem toba pentru A8”. Folosind sunetul puternic al tobelor, participanţii la eveniment vor să transmită un mesaj clar şi răsunător pentru accelerarea construcţiei Autostrăzii A8, care face legătura între estul şi vestul ţării.

„Vom crea o atmosferă energică şi plină de solidaritate, prin participarea comunităţii, aducând împreună cetăţeni, activişti şi susţinători ai acestei cauze. Evenimentul va fi un prilej de a ne face auziţi şi de a atrage atenţia autorităţilor asupra importanţei şi urgenţei acestui proiect vital pentru dezvoltarea infrastructurii din Moldova. Vom bate toba alături de toboşari principali, unde participanţii vor crea un ritm comun, simbolizând unitatea şi forţa comunităţii”, transmit organizatorii.

Tot sâmbătă se vor strânge semnături pentru susţinerea proiectului, precum şi propuneri şi soluţii din partea ieşenilor. „Autostrada A8, cunoscută şi ca Autostrada Unirii, este vitală pentru dezvoltarea Moldovei, dar proiectul a suferit întârzieri majore. Acum, mai mult ca oricând, este momentul să ne facem auziţi şi să luptăm pentru dreptul nostru la o infrastructură modernă”, mai spun organizatorii.

Evenimentul este organizat de cei de la „Moldova vrea autostradă”, cu sprijinul Primăriei, în cadrul proiectului „Ritmurile civice: tobe şi dialog pentru o guvernare participativă inovativă”. Laura RADU