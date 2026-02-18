Bătălia asfaltului, la Iași: 90 de constructori se calcă în picioare pentru drumul din capăt CUG

* pe hârtie, calculele sunt destul de pesimiste: maximum 18 luni proiectare și execuție, plus alte șase luni de așteptare a verdictului licitației, plus încă o lună, două până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor * adică, cel puțin doi ani de așteptare pentru finalizarea lucrărilor * asta, evident, în condițiile în care nimeni nu va contesta licitația! * mai direct spus, vom avea șosea lărgită în CUG prin primăvara anului 2028!

La ieșirea sudică din Iași, acolo unde zilnic mii de mașini rămân captive între blocuri, semafoare și nervi întinși la maximum, se pregătește una dintre cele mai disputate investiții rutiere din ultimii ani. Un drum aparent banal — doar 3,3 kilometri — a declanșat o adevărată cursă a constructorilor, o confruntare în care zeci de firme încearcă să pună mâna pe contractul de zeci de milioane de lei care promite să redeseneze complet accesul spre sudul orașului.

Proiectul de lărgire a DJ 248, de la capăt CUG până la Centura Iași Sud a devenit, dintr-o investiție tehnică, o miză economică majoră, o promisiune electorală implicită și, pentru șoferii blocați zilnic în trafic, o speranță aproape disperată.

Asaltul constructorilor: 90 de companii pentru doar 3 kilometri

Licitația a atras nu mai puțin de zece oferte, însumând aproximativ 90 de firme. Două companii au intrat singure în competiție — gigantul european Strabag și constructorul român DIMAR — semn că proiectul este considerat sigur financiar și extrem de atractiv.

Restul competiției seamănă cu un adevărat consorțiu industrial. Asocierile sunt conduse de Mithras Build, MIS Grup, Conest, Danlin XXL, Demo-Idil Construct, Eky-Sam, Viarom Construct și Daroconstruct.

În culise, spun surse din domeniu, competiția este una feroce: diferențe de câteva procente la ofertă pot decide câștigătorul, iar fiecare lună câștigată la termenul de execuție poate însemna milioane.

Valoarea estimată — 57,4 milioane lei — pare uriașă pentru doar câțiva kilometri. Dar realitatea din teren explică presiunea: zona CUG a devenit una dintre cele mai sufocate intrări în oraș, iar dezvoltarea imobiliară explozivă a transformat șoseaua actuală într-un veritabil dop urban.

Planul este ambițios: drumul va fi lărgit la două benzi pe sens, cu reconfigurări complete ale intersecțiilor și adaptări pentru traficul în continuă creștere. Practic, autoritățile speră să transforme actuala arteră aglomerată într-un coridor rapid de intrare și ieșire din municipiu.

După desemnarea câștigătorului, care se va face la început de toamnă, constructorul va avea la dispoziție doar șase luni pentru proiectare — o etapă critică, în care se vor decide soluțiile tehnice finale — urmate de un an de execuție efectivă. Pe hârtie, asta înseamnă maximum 18 luni, plus alte șase luni de așteptare a verdictului, plus încă o lună, două până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Adică, cel puțin doi ani de așteptare pentru finalizarea lucrărilor. Asta, evident, în condițiile în care nimeni nu va contesta licitația!

Mai direct spus, vom putea avea șosea lărgită în CUG prin primăvara anului 2028!

„Știu că ne-am dori cu toții să se întâmple mai repede. Dar vorbim despre un proiect complex. Am pornit cu el de la zero, a trebuit să întocmim toată documentația, să facem proceduri de expropriere pentru 456 de proprietăți, să obținem un munte de avize de la instituții. Dar iată că am ajuns în această etapă. Avem finanțarea asigurată, aproape 60 de milioane de lei la cât este estimat contractul. Avem un orizont de timp, 18 luni cât vor dura proiectarea și execuția. Iar cel mai important, avem determinarea de a duce la sfârșit, cu succes, acest proiect. Pentru că nu este vorba de cei 3,3 km de drum sau de banii investiți, ci de faptul că le vom face viața mai ușoară tuturor ieșenilor care stau blocați în trafic pe această porțiune de drum”, a transmis președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Investiția face parte dintr-un pachet mai amplu finanțat printr-un credit de aproximativ 140 de milioane de lei, care include și alte lucrări rutiere.

Inițiativa aparține Consiliul Județean Iași, instituție care a lansat proiectul încă din 2021, iar anul trecut a început etapa sensibilă a exproprierilor, necesară pentru a face loc noii șosele în zona Lunca Cetățuii. Daniel BACIU