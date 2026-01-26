Bătălia finală pentru Autostrada Unirii. Opt giganți ai construcțiilor se luptă pe miliardele care pot schimba destinul Iașului și al Moldovei

După ani de promisiuni, amânări și nervi întinși, Autostrada Unirii intră în cea mai fierbinte etapă a sa. Astăzi, la Iași, s-a scris o pagină decisivă dintr-un proiect așteptat de o regiune întreagă: opt oferte au fost depuse pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii „Unirii”, sectorul care leagă direct Iașul de Ungheni și, simbolic, România de Republica Moldova.

Nu vorbim doar despre asfalt și betoane. Vorbim despre 4,7 miliarde de lei, despre 15,5 kilometri strategici, despre tuneluri, poduri, noduri rutiere și, mai ales, despre o autostradă care trece Prutul. Pentru prima dată, România își asumă construcția unui segment de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, 5 kilometri de drum care dau greutate cuvântului „Unire” dincolo de discursuri și festivisme.

Opt oferte, o miză uriașă

La masa licitației s-au așezat greii infrastructurii europene: consorții românești, italiene, turcești, spaniole, bulgare și ucrainene. Opt asocieri și ofertanți unici care vor să pună mâna pe contractul considerat de mulți „bijuteria coroanei” Autostrăzii Unirii. Competiția este dură, iar miza – uriașă. Cine câștigă acest contract își asigură un loc în istoria infrastructurii românești.

Tronsonul 4, între DN24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni, nu este doar un capăt de autostradă. Este poarta Moldovei către Vest, legătura vitală dintre Iași, viitorul Spital Regional, Aeroport și rețeaua europeană de transport. Proiectul include 14 poduri și pasaje, două tuneluri, dintre care unul de 1.760 de metri, și două noduri rutiere esențiale, inclusiv unul de perspectivă, care va lega direct autostrada de marile obiective strategice ale județului.

Finanțarea vine din fonduri europene prin Programul SAFE – Security Action for Europe, semn clar că Autostrada Unirii nu mai este doar un proiect regional, ci un obiectiv strategic la nivel european, cu implicații economice, geopolitice și de securitate.

Elementul care electrizează și mai tare acest proiect este segmentul de 5 kilometri de autostradă construit în Republica Moldova, de România. Practic, Autostrada Unirii nu se mai oprește la frontieră, ci continuă dincolo de Prut, într-un gest cu o încărcătură simbolică greu de ignorat.

Mai mult, Compania Națională de Investiții Rutiere va acorda punctaj suplimentar constructorului care își asumă realizarea rapidă a segmentului-cheie dintre nodul Golăiești și Podul peste Prut, în doar 18 luni. O cursă contra cronometru care poate accelera istoria.

46 de luni care pot schimba Moldova

Contractul are o durată totală de 46 de luni: 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție. Dacă termenele vor fi respectate, Iașul ar putea vedea, în sfârșit, autostrada visată de generații întregi. O autostradă care să scoată Moldova din izolare, să atragă investiții, să creeze locuri de muncă și să redea regiunii șansa la dezvoltare reală.

Pentru Iași, acest tronson este mai mult decât o investiție. Este o promisiune. O promisiune că orașul nu mai este capăt de drum, ci nod strategic pe harta României și a Europei.

Astăzi, lupta a început. Opt oferte, miliarde de lei, orgolii uriașe și un singur câștigător. Autostrada Unirii a intrat în bătălia finală. Daniel BACIU