* agresorii care comit violență domestică vor fi obligați să urmeze programe de asistență de specialitate (inclusiv consiliere psihologică), iar dacă nu fac dovada parcurgerii lor riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei, potrivit inițiativei adoptate de Camera Deputaților * în Iași, fenomenul nu mai încape în categoria „cazuri izolate”: în 2025 au fost înregistrate 2.636 de fapte de violență în familie * la nivel național, doar în ianuarie 2026 polițiștii au intervenit la 11.911 semnalări în contextul violenței domestice

În multe case, violența domestică nu începe cu o lovitură, ci cu o teamă mică, repetată: o ușă trântită, un telefon controlat, o voce ridicată „doar de nervi”. Și, de cele mai multe ori, rămâne acolo unde nu se vede, până când se aude la 112. În România, doar în ianuarie 2026, polițiștii au intervenit la 11.911 semnalări în contextul violenței domestice.

În acest context, Parlamentul schimbă regulile jocului: agresorii nu vor mai putea rămâne, pur și simplu, „după ușă”, așteptând să treacă furtuna. Noua lege votată de Camera Deputaților îi obligă să urmeze programe de asistență de specialitate — inclusiv consiliere — iar refuzul poate fi sancționat cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Pentru Iași, unde în 2025 au fost înregistrate 2.636 de fapte de violență în familie, măsura nu e doar o știre legislativă, ci un test de realitate: dacă obligativitatea consilierii devine traseu concret și monitorizat, poate rupe un cerc care se repetă de prea multe ori, incident, intervenție, împăcare, apoi iar incident.

Legea votată ieri introduce o schimbare de logică: nu doar protecție pentru victimă (ordine de protecție, intervenții, evacuarea agresorului), ci și un mecanism care pune presiune pe agresor să intre într-un traseu de responsabilizare. În esență, dacă până acum statul „stingea” incendiul, acum încearcă să reducă șansele ca el să reapară – iar recidiva este exact locul în care se rupe, de multe ori, speranța.

Ce prevede noua măsură: consiliere obligatorie, altfel amendă

Potrivit informațiilor publicate după vot, agresorii vor fi obligați să participe la consiliere psihologică / programe de asistență, iar lipsa dovezii parcurgerii poate fi sancționată cu amendă de până la 10.000 lei. În același pachet apar și măsuri care țintesc „golurile” din protecția victimei: autoritățile locale ar urma să contacteze victima într-un termen scurt după emiterea ordinului și înainte de expirarea lui, pentru ca femeia (sau orice victimă) să nu ajungă să numere zilele până când agresorul revine, „legal”, la ușă.

Mii de agresiuni într-un an la Iași

În 2025, IPJ Iași consemnează 2.636 de fapte de violență în familie. Sunt cifre care plasează județul într-o zonă de volum ridicat, indiferent de clasamentele momentului: vorbim despre o presiune constantă pe poliție, pe sistemul medical, pe asistența socială și, mai ales, pe victime – care ajung să trăiască ani întregi între frică, rușine și oboseala de a o lua de la capăt.

În UE, una dintre cele mai solide comparații între țări vine din sondajul Agenției UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA). În EU-27, 30,7% dintre femei spun că au experimentat de-a lungul vieții violență fizică/amenințări și/sau violență sexuală; pentru România, raportul indică 42,2% (pe același indicator). Diferența nu explică singură fenomenul (raportarea și cultura tăcerii contează enorm), dar arată de ce România este sub presiune să întărească nu doar pedeapsa, ci și prevenția și intervenția timpurie.

În România, începutul lui 2026 a venit cu o cifră care îngheață: 11.911 intervenții într-o singură lună. Pentru Iași, cu 2.636 de fapte într-un an, miza noii legi e simplă și crudă: să rupă cercul în care victima se salvează temporar, iar agresorul revine inevitabil.

Clara DIMA