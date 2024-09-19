Bătută cu pietre, cu hainele puse pe foc, soţia l-a iertat în cele din urmă
Alaltăieri trebuia să se judece dosarul prin care Elena C. din Gârbeşti solicitase emiterea unui ordin de protecţie şi evacuarea sooţului Constantin din locuinţa comună pentru o perioadă de 12 luni. Asta deoarece, în urmă cu o lună, aflat în stare de ebrietate şi cuprins subit de o criză de gelozie, bărbatul a acţionat cu o violenţă de om primitiv. Fără a-i păsa că de faţă se aflau cei trei copii minori ai cuplului, Constantin şi-a bătut soţia cu pietre, a dezbrăcat-o de haine şi a alungat-o din casă. Elena a trebuit să stea peste noapte la o vecină.
Înainte de a merge la culcare, Constantin a scos în curte toată garderoba Elenei şi a dat foc hainelor. A fost momentul în care femeia a răbufnit, a sunat la 112, solicitând intervenţia poliţiei. Bărbatul s-a ales cu un ordin de protecţie provizoriu şi i s-a deschis dosar penal pentru violenţe în familie şi distrugere. Totodată, Elena l-a acţionat în instanţă, solicitând ordinul de protecţie defenititv, dar, între timp, a revenit la sentimente mai bune faţă de soţ, l-a iertat şi a renunţat la judecată. Mai rămâne de rezolvat latura penală, dar şi-acolo se poate tot aşa, cu retragerea plângerii. Claudiu CONSTANTIN
