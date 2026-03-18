Bebeluș de șapte luni salvat de la moarte de neurochirurgii ieșeni

Un adevărat miracol medical s-a întâmplat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde o echipă de medici a reușit să salveze viața unui bebeluș de doar șapte luni, născut cu multiple malformații cardiace și cerebrale, unele dintre ele foarte grave.

Cea mai gravă malformație se afla la nivelul creierului și putea provoca decesul în orice moment. Micuțul suferea de o malformație arterio-venoasă cerebrală, un adevărat „ghem de vase” care devia fluxul normal de sânge și care, netratată, ar fi dus la complicații fatale.

Colaborare excepțională între spitale

Intervenția chirurgicală s-a desfășurat în laboratorul de neuro-radiologie al Spitalului de Neurochirurgie Iași și a presupus o colaborare strânsă între medicii de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” și cei de la Neurochirurgie. Echipa medicală a realizat o procedură endovasculară rară, de închidere a malformației, la un copil de vârstă foarte mică – o premieră pentru Iași.

După intervenție, bebelușul și-a reluat conștiența, se poate alimenta normal și vascularizarea creierului a revenit la normal. „Este un copil cu multiple malformații, dar procedura a fost un succes. Acum urmează să fie transferat la București pentru a trata malformația cardiacă. Intervenția noastră a închis efectiv acel fenomen de furt al sângelui, redând circulația normală a creierului”, a explicat managerul spitalului, dr Lucian Eva.

Cazul bebelușului demonstrează capacitatea excepțională a medicilor ieșeni și importanța colaborării interdisciplinare în situații extreme. Carmen DEACONU