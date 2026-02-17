Bebeluşul transferat de la Vaslui la Iaşi a murit în spital

Un bebeluş în vârstă de o lună şi trei săptămâni, transferat de la Spitalul Județean de Urgență Vaslui la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași, a murit la unitatea medicală din Iaşi, după ce starea sa de sănătate s-a agravat. Cazul a declanşat verificări interne la spitalul din Vaslui.

Părinţii: „Copilul a avut, de fapt, o infecţie la un plămân”

Tatăl fetiţei, Adrian Iovu, a declarat că micuţa a fost dusă iniţial la spital cu simptome uşoare. „M-am dus la spital cu fetiţa mea, o lună şi trei săptămâni avea. Era puţin răguşită, puţin stare de răceală. A ajuns la Vaslui: niciun medic competent, să poată să dea un verdict, să poată da un diagnostic. La toţi copiii le dădeau acelaşi medicament. Copilul a avut, de fapt, o infecţie la un plămân”, a spus acesta.

Mama copilului susţine că a primit opinii diferite din partea medicilor.

„O altă doamnă doctor a spus că este răcită la plămâni, s-a uitat în guriţa ei, a spus că nu vede absolut nimic, că nu are absolut nimic în gât. La plămâni are puţine ascultaţii dar nu foarte mari. După a venit altă doamnă doctor şi a spus că merge spre bine”, a declarat mama.

Transfer cu diagnosticul de bronşiolită

Reprezentanţii Spitalul Județean de Urgență Vaslui au precizat că pacienta a fost transferată vineri după-amiază, pentru agravarea stării generale, cu diagnosticul de bronşiolită acută.

Directorul medical al unităţii, dr. Andrei Armand Puiu, a anunţat demararea unei anchete interne. „Am demarat o anchetă internă în legătură cu cazul pacientei Iovu pentru a determina dacă s-au respectat protocoalele”, a declarat acesta.

Medicii din Iaşi: pneumonie care afecta două treimi din plămânul drept

La sosirea la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași, medicii au constatat o afectare pulmonară severă.

Dr. Otilia Frăsinariu, purtătorul de cuvânt al spitalului, a precizat că bebeluşul prezenta semne de insuficienţă respiratorie acută şi a necesitat administrare de oxigen, însă era stabil hemodinamic la momentul internării. „S-a confirmat o pneumonie dreaptă, o opacitate care ocupa două treimi din plămânul drept”, a explicat medicul.

În ciuda tratamentului administrat, starea copilului s-a deteriorat ulterior, iar acesta a decedat la spitalul din Iaşi.

Verificări în curs

Cazul este analizat atât la nivelul spitalului din Vaslui, cât şi de autorităţile competente, pentru a se stabili dacă au fost respectate protocoalele medicale şi dacă intervenţia a fost realizată conform standardelor în vigoare.

Familia acuză lipsa unui diagnostic clar în faza iniţială, în timp ce reprezentanţii unităţilor medicale susţin că au fost respectate procedurile şi că transferul a fost efectuat în momentul în care s-a impus. Maria STANCU