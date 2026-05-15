Biletele pentru spectacolele programate în luna iunie la Opera Națională Română din Iași se pun în vânzare astăzi, de la ora 12:00. Spectatorii le pot cumpăra de la Agenția Operei, aflată în foaierul instituției, dar și online, pe platforma oficială a teatrului liric ieșean. Miza este una importantă pentru publicul fidel al Operei Iași: luna iunie închide stagiunea 2025–2026 și aduce în program titluri cu priză largă, de la musical și balet pentru copii până la lucrări vocal-simfonice și operă. Iunie începe cu „Sunetul muzicii” Programul lunii se deschide cu două reprezentații ale musicalului „Sunetul muzicii”, de Richard Rodgers. Spectacolele sunt programate pe 3 și 4 iunie, de la ora 18:30, în Sala Mare. Producția se adresează unui public larg și poate fi o opțiune pentru familii, dar și pentru spectatorii care preferă titlurile accesibile, cu muzică recognoscibilă și atmosferă de poveste. Concert în foaier și balet pentru copii Pe 5 iunie, de la ora 18:30, Opera Iași programează un „Concert în foaier”. Formatul propune o întâlnire mai apropiată între artiști și public, într-un spațiu diferit de sala clasică de spectacol. Pe 7 iunie, de la ora 12:00, în Sala Mare, este programat baletul pentru copii „Zâna păpușilor”, de Josef Bayer. Ora de spectacol îl face potrivit pentru familiile care caută evenimente culturale de weekend în Iași. Două seri cu „Carmina Burana” Unul dintre reperele lunii iunie este „Carmina Burana”, de Carl Orff, programată în două seri consecutive. Spectacolele vor avea loc pe 10 și 11 iunie, de la ora 18:30, în Sala Mare. Lucrarea lui Carl Orff rămâne una dintre cele mai cunoscute partituri vocal-simfonice ale secolului XX și este, de regulă, un titlu cu impact puternic în sală. „Carmen”, la Iași și apoi la București Ultimul spectacol anunțat pentru luna iunie la Iași este „Carmen”, de Georges Bizet. Opera este programată pe 17 iunie, de la ora 18:30, în Sala Mare. Pe 20 iunie, Opera Națională Română din Iași va prezenta aceeași producție pe scena Operei Naționale București, în cadrul Bucharest Opera Festival. Participarea la festival oferă instituției ieșene vizibilitate națională la final de stagiune. Programul spectacolelor din iunie 3 iunie, ora 18:30, Sala Mare – „Sunetul muzicii”, de Richard Rodgers 4 iunie, ora 18:30, Sala Mare – „Sunetul muzicii”, de Richard Rodgers 5 iunie, ora 18:30 – „Concert în foaier” 7 iunie, ora 12:00, Sala Mare – „Zâna păpușilor”, de Josef Bayer 10 iunie, ora 18:30, Sala Mare – „Carmina Burana”, de Carl Orff 11 iunie, ora 18:30, Sala Mare – „Carmina Burana”, de Carl Orff 17 iunie, ora 18:30, Sala Mare – „Carmen”, de Georges Bizet 20 iunie – „Carmen”, la Opera Națională București, în cadrul Bucharest Opera Festival De unde pot fi cumpărate biletele Biletele pot fi achiziționate începând de astăzi, de la ora 12:00, de la Agenția Operei, situată în foaierul instituției. Acestea sunt disponibile și online, pe site-ul oficial al Operei Naționale Române din Iași. Pentru spectacole precum „Sunetul muzicii”, „Carmina Burana” sau „Carmen”, cumpărarea biletelor din prima zi poate conta pentru spectatorii care vor să aleagă locuri bune în sală. Maura ANGHEL