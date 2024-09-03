Blocurile ANL din Grădinari vor avea utilități

* a fost desemnată firma care va asigura branșarea celor 32 de apartamente la rețeaua electrice, de gaze, de apă și canalizare, pentru suma de 1,4 milioane de lei cu TVA

Primarul Mihai Chirica a semnat luni, 2 septembrie, contractul pentru proiectarea și execuția rețelelor de utilități și sistematizarea verticală pentru blocurile de locuințe destinate tinerilor specialiști din sănătate situate în zona Grădinari - Metalurgie. „Rețelele electrice, de gaze, de apă și canalizare și alte facilități vor fi executate de asocierea SC Conest SA - SC Artehnis SRL în cel mult două luni, pentru suma de 1,2 milioane de lei fără TVA, respectiv 1,4 milioane de lei cu TVA”, a ajunțat edilul.

Blocurile de locuințe destinate tinerilor din sănătate au fost construite de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), prin Agenția Națională a Locuințelor (ANL).

Este vorba de 2 tronsoane cu 32 de apartamente împărțite după cum urmează: două apartamente cu o cameră, 22 de apartamente cu două camere și 8 apartamente cu trei camere. În urma protocolului încheiat cu MDLPA și ANL, Primăria Municipiului Iași (PMI) a pus la dispoziție terenul în suprafață de 2.400 de metri pătrați pentru construirea blocurilor și și-a asumat să susțină investiția prin realizarea rețelelor de utilități, a locurilor de parcare și a iluminatului public.

Ansamblul de locuințe se află pe bulevardul Metalurgiei și strada Grădinari nr. 59 – 73, imobilele având un regim de înălțime de S+P+3E+M. De asemenea, în zonă urmează să fie amenajate 99 de locuri de parcare, din care 4 pentru persoanele cu dizabilități. Edi MACRI