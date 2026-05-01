Bolojan și Umbrărescu, la Suceava. S-a semnat contractul de execuție pentru noua autostradă!

La Consiliul Județean Suceava s-a semnat, astăzi, mai mult decât un contract: s-a semnat, cel puțin simbolic, o promisiune pe care Moldova o așteaptă de decenii. Tronsonul Pașcani–Suceava al Autostrada A7 iese, în sfârșit, din zona declarațiilor și intră în cea a obligațiilor concrete.

În centrul momentului, două lumi care, de obicei, se întâlnesc rar cu adevărat: statul și execuția. Cristian Pistol, reprezentând mecanismul birocratic, și Dorinel Umbrărescu, omul care a devenit sinonim cu ritmul real al șantierelor, prin Spedition UMB. Între ei nu stă doar un document, ci presiunea unui întreg trecut de întârzieri.

Prezența premierului Ilie Bolojan nu a fost întâmplătoare. A adăugat greutate politică unui moment care, dincolo de festivism, marchează începutul unei etape în care explicațiile nu vor mai fi suficiente.

Pentru Gheorghe Șoldan, discursul a fost direct, aproape dur: această autostradă nu este doar o investiție, ci începutul vindecării unui decalaj istoric. Ani în care Moldova a privit cum alte regiuni avansează, în timp ce ea rămânea blocată în lipsa infrastructurii.

Și poate cel mai puternic simbol rămâne acela din 2019 – „metrul de autostradă”. Atunci, frustrarea devenea protest. Astăzi, devine contract. Dar diferența reală nu se va vedea în declarații, ci în asfalt.

Pentru că acești 62 de kilometri nu mai sunt doar o promisiune. Sunt un test. Un test pentru administrație, pentru constructor, pentru un întreg sistem care trebuie să demonstreze că poate livra.

În paralel, Suceava intră într-o ofensivă de infrastructură: centuri ocolitoare, aeroport extins, drumuri modernizate. Totul pare să indice o accelerare fără precedent.

Premierul Ilie Bolojan, la terasă, în Suceava

Nu cu alai rigid, nu cu discursuri în spate, ci pe jos, premierul Ilie Bolojan, a umblat prin centrul Sucevei, într-un gest care pare simplu, dar care spune mult: politica iese din sală și intră în viața de zi cu zi.

O oprire aparent banală la Terasa Larisa. O cafea. Un moment de respiro. Dar în realitate, o scenă încărcată de simbol: după miliarde promise și kilometri de autostradă proiectați, liderii politici se așază la masă, în mijlocul orașului, printre oameni.

Alături de premier, o întreagă garnitură politică: ministrul Educației, Mihai Dimian, lideri locali precum Angelica Fădor, Ioan Balan, prefectul Bogdan Păstrăv, viceprimarul Daniel Ungurian și influentul lider din Botoșani, Valeriu Iftimie.

Imaginea, aproape cinematografică: după decizii grele și promisiuni istorice, oamenii puterii se relaxează pentru câteva momente, dar sub privirile unui oraș care nu mai trăiește din gesturi simbolice, ci din așteptări concrete. Ecaterina VICOL