Duminică, 29 septembrie 2024, de la ora 11:00, Ateneul Național din Iași în colaborare cu Marionnette Show, vă invită la premiera spectacolului de teatru pentru copii BomboNica – Laboratorul de dulciuri, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”.

Spectacolul BomboNica – Laboratorul de dulciuri este a opta premiera de teatru din acest an. Încă din anul 2016, Ateneul ieșean colaborează cu trupa Marionnette Show, prezentând peste zece spectacole de teatru pentru copii.

Subiectul spectacolului BomboNica – Laboratorul de dulciuri se axează pe acțiunea dintre cele patru personaje: Prințesa Unicorn, Bombo, Nica și Acritura, care sunt în căutarea celei mai bune rețete de dulce. „Cele două prietene, Bombo și Nica, vor porni cu mult entuziasm în competiția pentru cel mai bun desert, însă pe parcurs vor întâmpina mai multe probleme. Ce vor face? Vor cere ajutor sau se vor încăpățâna și vor încerca să rezolve singuri? Haideți să învățăm câteva secrete culinare, dar mai ales cât de important este să știi să ceri ajutorul”, este invitația organizatorilor.

Din distribuția spectacolului fac parte actorii Cosmin Arcăleanu, Gabi Făgădău, Sebi Toader și Andra Burlacu.