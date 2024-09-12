Braconierii au scăpat de urmărirea penală. Peştii au rămas în apă

Gheorghe L. e proprietarul unui iaz din apropiere de Hârlău, apă în care se află mulţi peşti, atracţie maximă pentru pescari şi braconieri. Tocmai de aceea, Gheorghe patrulează frecvent în jurul luciului de apă. Câteodată, îi mai prinde ori mai dă de urmele pescarilor ilegali, aşa cum s-a întâmplat şi într-o noapte de august, acum şase ani. Omul a găsit mai multe plase monofilament, dar nu s-a aventurat să cerceteze de unul singur împrejurimile, nu ştia câţi braconieri ieşiseră la treabă. A sunat la 112 şi a aşteptat sosirea poliţiei. Răgaz suficient pentru ca cei ce întinseseră plasele să dispară din peisaj. N-au mai încercat să ia şi peştii. Poliţiştii au venit, au constatat i au deschis dosar penal in rem. Nu înainte de a arunca înapoi în iaz peştii capturaţi.

Anii au trecut, ancheta a bătut pasul pe loc, n-a apărut niciun indiciu privind identitatea braconierilor, aşa încât, în urmă cu 30 de zile, procurorul de caz a solicitat Judecătoriei Hârlău renunţarea la urmărirea penală. Şi-a argumentat cererea prin aceea că infracţiunile de tentativă de furt şi utilizarea de plase monofilament nuprezintă o gravitate deosebită şi nu există interes public în continuarea urmăririi penale.

Prin încheierea finală de allaltăieri, judecătorul de cameră preliminară a admis cererea, constatând că „există o disproporţie vădită între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului penal şi gravitatea urmărilor produse, ţinând cont şi de modalitatea de comitere a faptei, şi anume de faptul că plasele monofilament au fost descoperite pe iaz, iar peştele scos din iaz a fost recuperat”. Braconierii au scăpat. Claudiu CONSTANTIN