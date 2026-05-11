Buget record pentru județul Iași: peste un miliard de lei

Consiliul Județean Iași pregătește pentru anul 2026 unul dintre cele mai mari bugete din istoria administrației județene, cu cheltuieli totale estimate la peste 1,026 miliarde de lei. Documentul de buget, supus spre aprobarea consilierilor județeni, marți, arată clar direcțiile majore de finanțare: infrastructură rutieră, spitale, asistență socială, cultură și proiecte europene de amploare, multe dintre ele finanțate prin PNRR și fonduri externe nerambursabile.

Domeniul socio-cultural consumă peste două treimi din buget

Cea mai mare felie din buget merge către sectorul social-cultural, care însumează peste 708 milioane de lei. Aici intră sănătatea, educația, cultura și asistența socială – domenii care consumă împreună mai bine de două treimi din bugetul total.

Una dintre cele mai spectaculoase cifre apare la capitolul asistență socială. Pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și serviciile sociale sunt prevăzuți peste 302 milioane de lei. Numai cheltuielile de personal depășesc 207 milioane de lei, semn că sistemul social județean rămâne unul dintre cei mai mari angajatori din administrația publică locală.

Și sănătatea primește o injecție financiară majoră. Capitolul sănătate depășește 109 milioane de lei, dintre care aproape 96,5 milioane sunt alocate dezvoltării și investițiilor. O mare parte din bani sunt direcționați spre spitale și proiecte finanțate prin fonduri europene și PNRR. Transferurile către unitățile medicale din subordinea județului depășesc 77 milioane de lei.

Educația beneficiază de peste 112 milioane de lei, inclusiv pentru programe sociale, infrastructură și proiecte europene. Aproape 60 de milioane de lei sunt prevăzute doar pentru proiecte finanțate prin PNRR, ceea ce arată că școlile și instituțiile educaționale din județ intră într-o perioadă accelerată de modernizare.

Proiectele finanțate din fonduri nerambursabile - 203 milioane lei

Un alt capitol strategic este infrastructura rutieră și transporturile. Pentru drumuri și transporturi sunt prevăzuți peste 165 milioane de lei. Din această sumă, aproape 100 de milioane sunt dedicate proiectelor cu finanțare europeană, iar alte zeci de milioane merg către transferuri și investiții directe în infrastructura județeană.

Practic, administrația județeană mizează masiv pe atragerea banilor europeni. Doar proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile depășesc 203 milioane de lei la nivelul întregului buget. Alte aproape 63 milioane de lei provin din finanțări PNRR.

În zona culturii și sportului, Consiliul Județean Iași propune un buget de peste 183 milioane de lei. Instituțiile culturale aflate în subordine absorb cea mai mare parte a fondurilor, însă sunt prevăzute și sume pentru proiecte culturale independente, sport și culte religioase.

Bugetul include: 1 milion de lei pentru proiecte sportive, 200.000 lei pentru proiecte culturale, 4 milioane de lei pentru sprijinirea cultelor religioase, aproape 2 milioane de lei pentru salarizarea personalului neclerical.

Totodată, sunt prevăzute finanțări pentru proiecte dedicate copiilor, acțiuni sociale și proiecte comune cu parteneri din Republica Moldova și Ucraina.

83 milioane de lei pentru funcționarea aparatului județean

Pe partea administrativă, cheltuielile pentru funcționarea aparatului județean și a serviciilor publice generale depășesc 83 milioane de lei. Numai salariile din administrație trec de 47 milioane de lei.

În același timp, documentul scoate în evidență și o dependență tot mai mare de finanțările externe și de împrumuturi pentru susținerea investițiilor majore. Bugetul include inclusiv rambursări de credite și finanțări prin componenta de împrumut a PNRR.

Per ansamblu, proiectul de buget pentru 2026 arată ambiția administrației județene de a accelera investițiile și modernizarea infrastructurii, însă dimensiunea uriașă a cheltuielilor ridică și întrebări legate de capacitatea reală de implementare, ritmul absorbției fondurilor europene și sustenabilitatea financiară pe termen lung.

Anul 2026 se anunță astfel decisiv pentru marile proiecte ale județului Iași: spitale, drumuri, infrastructură socială și modernizare administrativă, toate depinzând de capacitatea autorităților de a transforma cifrele din buget în investiții concrete și vizibile pentru populație. Carmen DEACONU