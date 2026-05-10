Bugetul Iașului intră la vot!

Este unul dintre cele mai mari bugete din istoria municipiului și un document financiar care anunță investiții masive, șantiere în toate zonele importante ale orașului, proiecte europene uriașe și o adevărată ofensivă pentru modernizarea infrastructurii, transportului, școlilor, spitalelor și sistemelor energetice.

Suma totală care va circula prin bugetul general al municipiului depășește 3,16 miliarde lei, adică echivalentul a peste 630 de milioane de euro. Din acești bani, peste 2,39 miliarde lei reprezintă bugetul local propriu-zis, la care se adaugă credite externe de 140 milioane lei, credite interne de aproape 142 milioane lei și bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii.

În fiecare zi din anul 2026, prin bugetul Iașului vor circula, în medie, peste 8,6 milioane lei

Cea mai spectaculoasă componentă este însă secțiunea de dezvoltare, unde municipalitatea pregătește investiții de peste 1,1 miliarde lei. Vorbim despre o sumă gigantică, care transformă efectiv orașul într-un șantier permanent.

Transportul, infrastructura rutieră, modernizarea energetică, școlile, spitalele, mediul și proiectele de regenerare urbană absorb sume fără precedent.

Educația primește una dintre cele mai mari alocări din întregul buget: peste 320 milioane lei. Este o sumă uriașă care va merge către reabilitări de școli, proiecte finanțate prin PNRR, modernizări, digitalizare și investiții în infrastructura educațională. Administrația încearcă astfel să consolideze statutul Iașului de capitală universitară și educațională a Moldovei, într-un context în care competiția dintre marile centre universitare din România devine tot mai agresivă.

Prin PNRR, Iașul atrage peste 275 milioane lei, finanțări nerambursabile

Transporturile primesc, la rândul lor, aproape 283 milioane lei. Sunt bani pentru infrastructură, modernizarea transportului public, mobilitate urbană, proiecte verzi și investiții care ar trebui să reducă presiunea traficului sufocant din oraș. În paralel, zona de combustibil și energie înghite alte 246 milioane lei, una dintre cele mai mari alocări din întregul buget. Doar sistemul de termoficare beneficiază de o subvenție de 35 milioane lei, semn al presiunii uriașe pe care costurile energetice continuă să o exercite asupra administrației locale.

Un rol decisiv în această explozie investițională îl joacă fondurile europene și Programul Național de Redresare și Reziliență. Numai prin PNRR, Iașul atrage peste 275 milioane lei sub formă de finanțări nerambursabile și încă aproape 78 milioane lei prin componenta de împrumut. Practic, orașul traversează una dintre cele mai intense perioade de absorbție de fonduri europene din ultimele decenii.

Și spitalele primesc finanțări consistente. Sunt prevăzute investiții pentru Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, Spitalul de Recuperare și Spitalul „Sf. Spiridon”, în timp ce zona culturală și recreativă beneficiază de aproape 73 milioane lei. Ateneul Național, Muzeul Municipal „Regina Maria”, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” și alte instituții culturale intră în planurile de modernizare și dezvoltare ale municipalității.

Deficit de peste 43 milioane lei, acoperit din excedentele anilor precedenți

Bugetul local este construit cu un deficit de peste 43 milioane lei, acoperit din excedentele anilor precedenți. În plus, municipalitatea va plăti în 2026 aproape 115 milioane lei doar pentru rambursări de credite și alte 45 milioane lei pentru dobânzi. Aceste cifre arată costul uriaș al ritmului accelerat de investiții și al dependenței tot mai mari de finanțările externe și de împrumuturi.

În total, din bugetul municipiului sunt finanțate cheltuieli și investiții pentru 65 de ordonatori de credite, de la școli și spitale până la instituții culturale, servicii sociale și structuri administrative. Orașul funcționează practic ca un mecanism financiar gigantic, alimentat simultan din taxe locale, fonduri europene, credite și transferuri guvernamentale.

Bugetul pe 2026 are însă o mare necunoscută: dacă va trece la vot. În cazul în care consilierii locali vor vota acest buget, dacă proiectele vor fi implementate la ritmul anunțat, municipiul ar putea traversa una dintre cele mai ample transformări urbane din istoria sa recentă. De la infrastructură și transport până la școli, spitale și regenerare urbană, aproape fiecare zonă importantă a orașului este prinsă în această uriașă ecuație financiară care promite să schimbe radical fața Iașului în următorii ani.

Carmen DEACONU