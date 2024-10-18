Bullying-ul, tot mai prezent în școlile ieșene

* „De multe ori, un cuvânt doare mai mult decât o palmă. Un copil poate rămâne marcat de ceea ce aude, poate fi influenţat pentru tot restul vieţii. Un copil care este supus acestui fenomen poate dezvolta depresie şi anxietate. Totodată, personalitatea lui poate avea de suferit, pot apărea frici care vor fi depăşite cu greu”, susține Andreea Diaconu, psiholog ieșean

În ultimii ani, termenul „bullying” a devenit tot mai cunoscut la nivel național și a început să afecteze tot mai mulți copii. Conform psihologilor din Iași, acest fenomen este foarte prezent și în școlile din capitala Moldovei, iar aceste lucru se observă și în cabinete. Adresabilitatea a crescut în ultima perioadă, susțin specialiștii, și tot mai mulți părinți ajung să solicite ajutor pentru copiii lor.

Conform psihologilor, nu doar victimile trebuie să fie tratate. Tratarea agresorului este la fel de importantă. „Este foarte bine că încercăm să îi ajutăm pe tinerii care suferă din cauza acestui fenomen, pentru că au mare nevoie de ajutor. Cu toate acestea, trebuie să privim cu atenţie şi spre elevii care îi supun pe alţii la agresiune fizică sau agresiune verbală. În mod real, aceştia au nevoie de terapie, de consiliere. Aceşti tineri trebuie să înţeleagă efectele pe care le pot avea acţiunile lor. Vorbim despre foarte multe aspecte. Un comportament agresiv se poate dezvolta în timp, iar de la o simplă hărţuire se poate ajunge la infracţiuni, la comportament violent. Părinţii trebuie să solicite ajutor pentru copiii lor, să înţeleagă că şi aceştia au o problemă, nu doar copiii care sunt supuşi acestui fenomen”, a precizat Andreea Diaconu, psiholog ieșean.

Violența verbală, extrem de periculoasă

Psihologii susțin că violența verbală este un factor care poate influența foarte multe un copil. Tinerii care sunt supuși acestui fenomen pot dezvolta reale probleme, precum depresia sau anxietatea. „De multe ori, un cuvânt doare mai mult decât o palmă . Un copil poate rămâne marcat de ceea ce aude, poate fi influenţat pentru tot restul vieţii. Un copil care este supus acestui fenomen poate dezvolta depresie şi anxietate. Totodată, personalitatea lui poate avea de suferit, pot apărea frici care vor fi depăşite cu greu”, adaugă psihologul clinician.

Bullying-ul, prezent și în școlile din Iași

Psihologii susțin că foarte mulți copii ajung la consiliere din cauza faptului că sunt agresați la școală, de către alți elevi. Specialiștii vin și cu o serie de sfaturi pentru părinți, pe care îi îndeamnă să fie atenți la comportamentul și la trăirile celor mici. „Există în Iași, există în școlile din toată România, din toată lumea. Copiii nu conștientizează că pot face un rău ireversibil atunci când jignesc, batjocoresc. De multe ori, acest fenomen vine ca o formă de amuzament, dar nu este ceva sănătos, iar acest lucru trebuie conștientizat. Îi sfătuim pe părinți să fie foarte atenți la starea de spirit a copilului. Un copil abătut, care se trezește greu dimineața pentru a mers la școală, poate să fie victima acestui fenomen. Trebuie să vorbim deschis cu elevii, să îi ajutăm să depășească aceste probleme. Dacă părinții nu pot gestiona această problemă, îi sfătuim să apeleze la ajutorul psihologului. Împreună putem identifica metode eficiente pentru rezolvarea problemei”, a încheiat psihologul ieșean. Cristian ANDREI