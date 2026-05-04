Cadillac, mașina preferată în nordul Moldovei!

Piața auto din România pare să fi intrat, în aprilie, într-o zonă de frânare vizibilă, cu cifre care indică o răcire simultană atât pe segmentul mașinilor noi, cât și pe cel al vehiculelor second-hand. Dincolo de statistici, se conturează o imagine clară: mobilitatea continuă să crească, dar ritmul de achiziție de autoturisme noi încetinește.

La nivel național, au fost înmatriculate doar 10.205 autoturisme noi, în timp ce segmentul second-hand rămâne dominant, cu 28.011 unități SH puse în circulație. Diferența aproape de trei ori între cele două segmente confirmă o realitate deja bine cunoscută în România: piața auto este încă puternic dependentă de importurile de mașini rulate, mai accesibile ca preț.

În acest context, județele mai mici ies în evidență prin volume extrem de reduse la mașini noi. Sălajul înregistrează doar 11 autoturisme noi, Caraș-Severin 21, iar Botoșani 26, cifre care subliniază o cerere scăzută în zonele mai puțin urbanizate sau cu putere de cumpărare mai redusă.

La polul opus, piața second-hand rămâne mult mai activă. Bucureștiul conduce detașat cu 2.286 înmatriculări SH, urmat de Suceava cu 1.267, semn că marile centre urbane și zonele din nord-est rămân principalele hub-uri de import și reînmatriculare a vehiculelor rulate. Iașul se poziționează în top 10, cu 1.067 autoturisme SH, confirmând o piață stabilă, dar fără salturi spectaculoase.

Pe segmentul vehiculelor electrice, tabloul este încă modest la nivel național, dar cu diferențe clare între regiuni. Bucureștiul domină categoric cu 420 de înmatriculări electrice, în timp ce Iașul ocupă poziția a șasea, cu 50 de unități, ceea ce indică o adopție graduală, dar încă departe de nivelul marilor capitale europene. Piața electrică rămâne, astfel, una de nișă, concentrată în special în centrele cu infrastructură mai dezvoltată și putere de cumpărare mai mare.

Totuși, dincolo de statistica generală, luna aprilie aduce și câteva excepții spectaculoase, care contrastează puternic cu tendința de încetinire a pieței. În Iași, de exemplu, apar achiziții rare în segmentul de lux și colecție: un Ferrari F134 și un Rolls-Royce nou, ambele înregistrate pe firmă, semnalând tranzacții izolate, dar de valoare foarte ridicată.

Și mai interesant, în zona Moldovei apar achiziții cu tentă de colecție și pasionați: un ieșean a înmatriculat două modele Cadillac de epocă – Coupe de Ville și Eldorado, din anii 1966 și 1973, vehicule care nu mai sunt simple mijloace de transport, ci obiecte de patrimoniu auto. Tendința continuă și în regiune, unde alte exemplare Cadillac au apărut în Suceava și Botoșani, inclusiv un Escalade modern din 2024, semn al unei diversități tot mai mari în preferințele cumpărătorilor.

În mod surprinzător, chiar și județe mai mici intră pe harta achizițiilor exotice. La Vaslui a fost înmatriculat un Rolls-Royce Ghost Family din 2010, o apariție rară pentru o piață locală de acest tip.

Per ansamblu, datele din aprilie conturează o piață auto aflată într-un echilibru fragil: pe de o parte, scădere a înmatriculărilor de mașini noi și dominanță clară a second-hand-ului; pe de altă parte, apariții punctuale de vehicule de lux care nu reflectă trendul general, dar adaugă un strat spectaculos unei piețe altfel prudente.

Daniel BACIU