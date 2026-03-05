Cadrele didactice, tot mai aproape de greva generală

* consultarea având ca temă principală neparticiparea cadrelor didactice la simulările examenelor naționale și chiar declanșarea unei greve generale a scos la iveală faptul că 77% dintre profesori s-au declarat de acord cu ideea declanșării unei greve, posibil chiar spre finalul anului școlar

Tensiunea din sistemul de învățământ crește de la o zi la alta, iar profesorii din întreaga țară par tot mai aproape de un nou conflict major cu autoritățile. Încă din luna februarie, două dintre cele mai puternice organizații sindicale din educație – Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ – au declanșat un amplu referendum în rândul membrilor de sindicat, consultarea având ca temă principală neparticiparea cadrelor didactice la simulările examenelor naționale și chiar declanșarea unei greve generale.

Primele rezultate ale consultării sunt explozive: aproximativ 77% dintre profesorii care au răspuns chestionarului organizat de FSLI s-au declarat deja de acord cu ideea declanșării unei greve, posibil chiar spre finalul anului școlar. Informația a fost confirmată de vicepreședintele federației, George Purcaru, care susține că nemulțumirea din sistem a ajuns la un nivel critic.

Potrivit acestuia, foarte multe cadre didactice sunt decise să boicoteze simulările pentru Evaluarea Națională, considerând că educația este grav afectată de măsurile de austeritate și de lipsa investițiilor în resursa umană. În opinia sindicaliștilor, fără finanțare reală și fără politici coerente pentru profesori, sistemul de învățământ nu poate produce rezultatele pe care societatea le așteaptă.

Consultările interne arată că mulți profesori susțin declanșarea unei greve generale într-un moment extrem de sensibil: a doua decadă a lunii mai, perioadă în care se apropie finalul anului școlar, dar și examenele decisive pentru elevi – Evaluarea Națională și Examenul de Bacalaureat.

Lista revendicărilor este una amplă și vizează probleme vechi ale sistemului: revenirea la norma didactică anterioară modificărilor recente, deblocarea posturilor vacante din școli și plata corectă a orelor suplimentare efectuate de profesori. Liderii sindicali spun că fără rezolvarea acestor probleme presiunea asupra cadrelor didactice va deveni și mai mare.

Conflictul s-a acutizat după ce Ministerul Educației și Cercetării a emis Procedura nr. 25350 din 3 martie 2026 privind organizarea și desfășurarea simulărilor examenelor naționale. Sindicaliștii acuză că, imediat după publicarea documentului, inspectoratele școlare au început să facă presiuni asupra conducerilor unităților de învățământ pentru a pregăti organizarea simulărilor.

Potrivit mesajului transmis de sindicate către profesori, școlilor li se solicită propuneri de cadre didactice pentru comisiile de organizare, trimiterea machetelor cu componența centrelor de examen și semnarea unor declarații pe proprie răspundere privind îndeplinirea sarcinilor și respectarea termenelor stabilite. În plus, unitățile de învățământ ar fi obligate să nominalizeze un număr de profesori asistenți cu 10% mai mare decât necesarul, pentru buna desfășurare a simulărilor.

În acest context, liderii sindicali au transmis un apel ferm către profesori: să nu semneze niciun document prin care își asumă participarea la organizarea simulărilor și să nu cedeze presiunilor venite din partea autorităților sau inspectoratelor școlare. Potrivit sindicaliștilor, succesul demersului depinde exclusiv de solidaritatea cadrelor didactice.

Mesajul transmis membrilor de sindicat este unul fără echivoc: dacă profesorii nu vor acționa acum, în bloc, există riscul ca veniturile lor să fie afectate și mai mult de eventualele măsuri de austeritate adoptate de guvern. În aceste condiții, începutul primăverii ar putea marca nu doar sezonul simulărilor pentru elevi, ci și startul unei noi confruntări între profesori și autorități, cu posibile efecte asupra întregului calendar al examenelor naționale. Carmen DEACONU