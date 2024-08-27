Campanie gratuită de sterilizare a câinilor, la Holboca

* La finalul operațiunilor, Poliția Locală a anunțat că va relua controalele în gospodării pentru a se asigura că proprietarii de câini respectă obligația legală de sterilizare a câinilor fără pedrigree

Primăria comunei Holboca derulează în perioada 1 august – 30 septembrie o campanie gratuită de sterilizare a câinilor, în limita a 200 de locuri disponibile. „Continuăm să luăm măsuri pentru a combate fenomenul înmulțirii necontrolate a câinilor. În acest scop, în perioada 1 august - 30 septembrie desfășurăm o nouă campanie de sterilizare a câinilor din comună, în limita locurilor disponibile. Pot beneficia toți cetățenii care dețin câini și au domiciliul în comuna Holboca. Se pot steriliza atât masculi, cât și femele, iar sterilizarea include atât manopera, cât și tratamentul postoperator injectabil cu antibiotic și antiinflamator. Sterilizările se fac doar cu programare, la cabinetul veterinar înscris în campanie, în baza cărții de identitate care atestă domiciliul pe raza comunei Holboca”, a declarat primarul Neculai Pamfile.

Sterilizările sunt complet gratuite pentru beneficiari, campania fiind finanțată integral de Primăria comunei Holboca din bugetul local. „Persoanele care pot ajuta alți proprietari cu transportul animăluțelor la cabinetul veterinar sunt rugate să lase un mesaj în acest scop, în secțiunea pentru comentarii d epe pagina primăriei. Precizăm și faptul că inclusiv cabinetul poate asigura, contra cost, transportul. Vă invit așadar, dragi locuitori ai comunei, să profitați de această campanie și vă mulțumesc anticipat pentru implicare. Împreună, contribuim la binele acestor suflete nevinovate, dar și la siguranța comunității noastre”, a mai precizat edilul.

Programările se pot face de luni până vineri, la numărul de telefon 0752 087 800, până acum în cadrul campaniei fiind sterilizați 122 de căței. La finalul campaniei, Poliția Locală a anunțat că va relua controalele în gospodării pentru a se asigura că proprietarii de câini respectă obligația legală de sterilizare a câinilor fără pedrigree. Edi MACRI