Campanie gratuită de sterilizare a câinilor, la Holboca
* La finalul operațiunilor, Poliția Locală a anunțat că va relua controalele în gospodării pentru a se asigura că proprietarii de câini respectă obligația legală de sterilizare a câinilor fără pedrigree
Primăria comunei Holboca derulează în perioada 1 august – 30 septembrie o campanie gratuită de sterilizare a câinilor, în limita a 200 de locuri disponibile. „Continuăm să luăm măsuri pentru a combate fenomenul înmulțirii necontrolate a câinilor. În acest scop, în perioada 1 august - 30 septembrie desfășurăm o nouă campanie de sterilizare a câinilor din comună, în limita locurilor disponibile. Pot beneficia toți cetățenii care dețin câini și au domiciliul în comuna Holboca. Se pot steriliza atât masculi, cât și femele, iar sterilizarea include atât manopera, cât și tratamentul postoperator injectabil cu antibiotic și antiinflamator. Sterilizările se fac doar cu programare, la cabinetul veterinar înscris în campanie, în baza cărții de identitate care atestă domiciliul pe raza comunei Holboca”, a declarat primarul Neculai Pamfile.
Sterilizările sunt complet gratuite pentru beneficiari,
Programările se pot face de luni până vineri, la numărul de telefon 0752 087 800, până acum în cadrul campaniei fiind sterilizați 122 de căței. La finalul campaniei, Poliția Locală a anunțat că va relua controalele în gospodării pentru a se asigura că proprietarii de câini respectă obligația legală de sterilizare a câinilor fără pedrigree. Edi MACRI
