Caniculă extremă! Cod Roșu în 16 județe!

Un val de aer fierbinte de proporții rare lovește România, iar Administrația Națională de Meteorologie trage un semnal de alarmă fără echivoc: țara intră, în plin weekend, sub incidența unor avertizări meteo de amploare, cu Cod Roșu de caniculă în 16 județe și disconfort termic extrem pe peste trei sferturi din teritoriu.

Între 28 iunie, ora 10:00 și 29 iunie, ora 10:00, România va traversa una dintre cele mai intense perioade de încălzire din această vară, cu temperaturi care, în nordul și vestul țării, se apropie periculos de pragul de 40 de grade Celsius.

Arde Nordul și Vestul țării

În Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, meteorologii anunță un episod de vreme deosebit de caldă, cu valori maxime între 35 și 38 de grade, iar local chiar 39-40 de grade Celsius, niveluri comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.

Lista județelor aflate sub Cod Rșu include zone extinse din nord și centru: Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Suceava și Botoșani - o hartă termică ce acoperă practic jumătate din țară.

Disconfortul termic este descris ca fiind „deosebit de accentuat”, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, limita la care organismul uman începe să resimtă stres termic sever.

Nopți tropicale și aer sufocant

Valul de căldură nu se oprește odată cu apusul soarelui. Nopțile devin „tropicale”, cu temperaturi care nu mai coboară sub 17–25 de grade Celsius, menținând organismul într-o stare continuă de suprasolicitare termică.

În Banat, Oltenia, mare parte din Muntenia și Moldova, situația rămâne critică sub Cod portocaliu, cu maxime între 34 și 38 de grade, iar în unele zone din Banat chiar mai ridicate.

Chiar și regiunile aflate sub Cod galben – Dobrogea și sud-estul Munteniei - resimt valul de aer fierbinte, cu temperaturi între 30 și 34 de grade, suficient pentru a genera disconfort termic accentuat și nopți greu de suportat.

În aceste zone, minimele nocturne rămân ridicate, între 19 și 24 de grade, în special pe litoral și în Delta Dunării, unde aerul umed amplifică senzația de sufocare.

România, în fața unei veri extreme

România intră astfel într-un episod de caniculă extinsă, cu trei niveluri de avertizare simultane și un tablou meteorologic care acoperă aproape întreg teritoriul.

Dincolo de cifrele din prognoză, realitatea din teren va însemna zile greu de suportat, orașe supraîncălzite și nopți în care răcirea naturală a aerului devine aproape inexistentă.

Valul de căldură confirmă un trend tot mai prezent în ultimii ani: verile extreme nu mai sunt excepții, ci episoade recurente care transformă România într-un spațiu climatic tot mai imprevizibil și tensionat.

Andrei TURCU