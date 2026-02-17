Capsula generației Z, așezată în burta calului lui Ștefan cel Mare

* după descoperirea sticlei cu scrisoarea din 1882 găsită în interiorul calului de bronz, la restaurarea statuii ecvestre, Palatul Culturii ia în calcul un gest simbolic * oficialii vor să așeze o nouă capsulă a timpului, cu mesajul generației de azi, care să fie descoperit de restauratorii din viitor

Dacă ar fi să alegi un loc în care trecutul să lase un bilet pentru viitor, ai paria pe un pod, pe o fundație, pe un perete. La Palatul Culturii, în schimb, viitorul a fost țintit direct în inimă: o sticlă cu un mesaj vechi de aproape 144 de ani a fost descoperită în interiorul calului din bronz al statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare, chiar în timpul restaurării.

Pentru generația Z – obișnuită cu arhive digitale, stories care dispar și memorie în cloud – e aproape ireal să afli că un document a stat ascuns, intact, într-o „burtă” de metal, sigilat cu dop de plută, așteptând să fie citit de oameni care încă nu existau nici măcar ca idee. Sticla a fost găsită foarte aproape de picioarele din față ale calului, ca și cum cineva, în 1882, ar fi vrut să lase un semn într-un loc imposibil de atins la întâmplare.

Mesajul trimite direct la momentul în care monumentul a fost așezat în oraș: octombrie 1882, în timpul domniei Carol I și a Elisabeta. Documentul îl numește pe Ștefan cel Mare drept figura cea mai glorioasă a Moldovei, consemnează numele specialiștilor și inginerilor implicați în montaj și, ca într-un joc de vânătoare de comori, notează că ar mai exista încă un document, la aproximativ 50 de centimetri sub soclu. Doar că acel al doilea „nivel” rămâne, deocamdată, închis: soclul nu urmează să fie demontat, iar mesajul de dedesubt rămâne în întuneric.

Restaurarea prin care trece acum statuia e, spun specialiștii, prima intervenție de acest tip de la inaugurare – iar surpriza nu e doar sticla, ci și cât de bine a rezistat monumentul. Scrisoarea, dopul de plută și sticla au intrat imediat în grija echipei de la Palat, care a început restaurarea lor, astfel încât să poată fi expuse publicului în viitorul apropiat.

Managerul interimar al Palatul Culturii, Andrei Apreotesei, vede în această descoperire începutul unei povești care se scrie din fragmente. „Este pentru prima oară când se face o reconstituire a acestor bijuterii care ne arată istoria Moldovei. Putem spune că este o bază a unei povești frumoase ce adună evenimente din 144 de ani. Au fost schimbări de regim și fiecare a luat ceea ce voia”, a spus oficialul la conferința de presă de ieri. El a explicat și de ce documentul nu era cunoscut până acum: a ieșit la lumină abia zilele acestea, fiindcă nu fusese înregistrat la documente, în Arhivele Naționale, ci la tablouri – pentru simplul motiv că era înrămat.

În același dosar al memoriei recuperate, Apreotesei amintește și de o altă piesă găsită în oraș: în arhivele Conservatorul din Iași ar fi fost descoperită partitura scrisă de Teodor Burada pe versuri dedicate lui Ștefan cel Mare. Iar când toate piesele vor fi puse cap la cap, el spune că vrea să-i propună primarului Mihai Chirica un gest care ar lega, din nou, generațiile: să fie așezată în statuie o nouă capsulă a timpului – un mesaj contemporan, pentru cei care vor veni peste decenii și vor deschide, la rândul lor, burta calului de bronz.

Pentru un oraș, astfel de descoperiri sunt rare. Pentru o generație crescută cu prezentul pe repede-înainte, sunt și mai rare: un reminder că, uneori, istoria nu stă în vitrine. Stă ascunsă și așteaptă să fie găsită.

Maura ANGHEL, Laura RADU