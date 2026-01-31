Cartierele vechi ale Iașului, vizate de un program de 37 de milioane de euro

O veste așteptată de ani de zile de mii de ieșeni care locuiesc în blocuri vechi vine chiar la început de 2026: zeci de milioane de euro sunt puși pe masă pentru reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat oficial un nou apel de proiecte, cu un buget total de 37,19 milioane de euro, dedicat eficienței energetice a blocurilor din municipii și municipii reședință de județ, inclusiv din Iași.

Prin acest program, autoritățile locale au ocazia să transforme radical cartiere întregi, în timp ce locatarii pot vedea, în sfârșit, facturi mai mici la încălzire, apartamente mai confortabile și clădiri modernizate după standarde europene.

Bani europeni pentru blocurile „înghețate” ale Iașului

Programul este gestionat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, iar finanțarea vine în mare parte din fonduri europene: 31,61 milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, la care se adaugă 5,5 milioane de euro contribuție națională.

Scopul declarat este unul clar și extrem de actual: reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră, într-un context în care prețurile la utilități continuă să pună presiune pe bugetele familiilor. Pentru Iași, oraș cu mii de blocuri construite înainte de 1990, multe dintre ele adevărate „sită energetică”, miza este uriașă.

Proiectele care pot primi finanțare trebuie să includă, obligatoriu, lucrări de îmbunătățire a izolației termice a anvelopei clădirii – fațade, acoperișuri, planșee. Însă lista investițiilor eligibile este mult mai largă și promite o modernizare reală, nu doar una de fațadă.

Printre lucrările finanțate se numără reabilitarea sau modernizarea sistemelor de ventilație și climatizare, înlocuirea instalațiilor clasice de încălzire și apă caldă cu surse regenerabile de energie, implementarea de sisteme inteligente de management energetic, modernizarea lifturilor, unele dintre ele vechi de zeci de ani, instalarea de sisteme de iluminat inteligente pentru spațiile comune.

Un detaliu important: nu sunt finanțate investițiile care folosesc combustibili fosili, precum gazul sau cărbunele, nici cele bazate pe biomasă sau combustibil lemnos. Accentul cade exclusiv pe soluții curate, moderne și eficiente.

Programul nu se rezumă doar la lucrări de construcții. Proiectele trebuie să includă și activități de informare și conștientizare a locatarilor, astfel încât oamenii să înțeleagă clar ce beneficii aduce eficiența energetică: confort sporit, costuri reduse și un impact pozitiv asupra mediului.

Cine poate depune proiecte și ce condiții trebuie îndeplinite

Solicitanții eligibili sunt municipiile și municipiile reședință de județ din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. Practic, Primăria Iași poate depune proiecte în parteneriat cu asociațiile de proprietari.

Există însă o condiție-cheie: acordul locatarilor. Proiectul poate merge mai departe doar dacă cel puțin două treimi dintre proprietarii apartamentelor sau spațiilor din bloc sunt de acord cu realizarea lucrărilor. Primăria are obligația de a gestiona aceste acorduri și de a coordona implementarea proiectelor.

Depunerea proiectelor este deschisă în perioada 26 ianuarie 2026, ora 14:00 – 26 iunie 2026, ora 14:00. Apelul este necompetitiv, ceea ce înseamnă că proiectele pot fi finanțate în ordinea depunerii, până la epuizarea bugetului.

Cu alte cuvinte, cine se mișcă repede are cele mai mari șanse. Daniel BACIU