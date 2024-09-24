Căruţaş vitezoman, inculpat pentru ucidere din culpă

* a efectuat o depăşire riscantă, atelajul s-a răsturnat în şanţ * victima accidentului, chiar propria soţie

Aurel N. din Deleni e, foarte probabil, singurul căruţaş din România inculpat pentru ucidere din culpă. Dosarul său a trecut de camera preliminară abia luni, 23 septembrie a.c., la aproape cinci ani de la comiterea nefericitului accident. Asta, întrucât a fost nevoie de mai multe expertize, vehiculul lui Aurel n-are computer de bord şi nici alte facilităţi informatice, reconstituirea tragicului eveniment din după-amiaza de 12 octombrie 2019 făcându-se ca în perioada interbelică.

Astfel, în cele din urmă, procurorul de caz a stabilit că Aurel circula cu mare viteză pe DC 153 din localitatea Deleni, căruţaşul era beat şi, la un moment dat, a intrat pe un sector de drum aflat în reabilitare. S-a hazardat şi s-a angajat în depăşirea unui utilaj cu gabarit depăşit, roţile atelajului au pătruns pe sensul opus, vehiculul a derapat şi s-a răsturnat, pe partea stngă, în şanţul de colectare a apelor pluviale. Bizar, bărbatul n-a păţit nimic, căruţa sa împotmolit în nămol şi n-a mai căzut peste el.

În schimb, soţia sa, care se afla în dreapta şi nu purta centură de sigranţă, a fost catapultată de forţa centrifugă şi, când a aterizat, s-a lovit cu capul de bordura din piatră a unui gard. Femeia a murit pe loc, iar soţului i-a fost deschis dosar penal.

Acum, urmează a se stabili primul termen al procesului. Claudiu CONSTANTIN