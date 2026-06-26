Casa Auto Iași readuce unul dintre cele mai populare evenimente auto din Iași - Salon Auto Palas Mall

Casa Auto Iași dă startul unei noi ediții a Salonului Auto Palas Mall, eveniment care aduce împreună, în inima orașului, cele mai noi modele auto, tehnologii inovatoare și oferte speciale pentru vizitatori.

Începând de vineri, 26 iunie, ieșenii sunt invitați să descopere o gamă variată de automobile — de la modele accesibile pentru oraș, până la SUV-uri premium și electrice de ultimă generație.

Vizitatorii vor avea acces la o selecție extinsă de mașini disponibile pe stoc, cu livrare rapidă, care pot fi achiziționate direct în cadrul evenimentului, beneficiind de promoții speciale - discounturi de până la 6000 euro și prețuri de pornire de la doar 13.400 euro.

Astfel, vizitatorii nu doar că pot explora cele mai noi modele, dar pot și lua decizii de achiziție în condiții avantajoase, direct la eveniment. De asemenea, prin parteneriatul cu Raiffeisen Leasing, vizitatorii pot accesa pachete de finanțare exclusive pentru clienții Casa Auto Iași: 0% marjă fixă de dobândă + EURIBOR 3 luni, perioadă de finanțare până la 60 de luni, aprobare rapidă si avans minim de 10% din prețul de achiziție.

La ediția din acest an, vizitatorii vor putea descoperi unele dintre cele mai atractive modele din portofoliul Casa Auto Iași. Printre vedetele salonului se numără:

Noul Mercedes Benz GLC – SUV premium care impresionează prin designul sofisticat, confortul de top și tehnologiile inovatoare.

Peugeot 3008 – SUV modern, remarcat pentru designul îndrăzneț și interiorul premium.

Mazda MX-5 – roadster iconic, dedicat pasionaților de condus autentic.

Dacia Duster (Spirit of Sand) – model robust și accesibil, potrivit atât pentru oraș, cât și pentru aventuri off-road.

Hyundai Tucson – unul dintre cele mai apreciate SUV-uri, datorită echilibrului între tehnologie și spațiu.

Citroën C5 Aircross – confort de top în segment, ideal pentru utilizarea zilnică și călătorii relaxante.

Vizitatorii vor putea descoperi și o selecție atractivă de autoturisme rulate, disponibile prin programele Mercedes-Benz Certified și Casa Auto Rulate, care oferă garanția calității și a verificărilor riguroase.

„Salonul Auto Palas Mall este ocazia perfectă pentru cei care vor să descopere cele mai noi modele și să profite de oferte reale, într-un singur loc. Am pregătit atât mașini accesibile, cât și modele premium și electrice, alături de soluții de finanțare flexibile”, transmit reprezentanții Casa Auto Iași.

Alături de Casa Auto Iași, partenerii Strunga Winery, Vitamin Aqua, Groupama și Raiffeisen Bank contribuie la transformarea Salonului Auto într-un eveniment dedicat atât pasionaților de automobile, cât și celor aflați în căutarea celei mai potrivite soluții de mobilitate.

Detalii eveniment

 Locație: Palas Mall Iași

 Perioadă: 26-28 iunie

⏰ Program: 10:00 - 18:00

️ Acces: gratuit