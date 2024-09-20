Casei de Pensii anunță modificări majore în privința plății ajutorului de deces

Legea 360 din 2023, privind sistemul public de pensii aduce noutăţi şi în ceea ce priveşte acordarea ajutorului de deces. Şefa Casei de Pensii anunţă că prin noul act normativ, legiuitorul a extins categoriile de beneficiari. Astfel, noua lege permite acordarea ajutorului de deces şi pentru persoanele care au fost asigurate în ultimele şase luni anterioare decesului, pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, indiferent dacă erau sau nu elevi la momentul decesului, dar şi către o persoană juridică.

Ajutorul se dă şi în situaţia morţii persoanei aflate în concediul pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani sau trei ani, în cazul celui cu handicap, respectiv şapte ani, sau a unui membru de familie a acesteia. „Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului; pensionarului; persoanei care, în ultimele 6 luni anterioare decesului, a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în această perioadă; persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap până la 3 ani, respectiv până la 7 ani, dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu; unui membru de familie al asiguratului, pensionarului sau al persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului, care nu era asigurat sau pensionar la data decesului”, spune şefa Casei de Pensii, Maria Andronache.

A fost introdusă posibilitatea achitării ajutorului de deces şi către o persoană juridică

Tot ca o noutate, a fost introdusă posibilitatea achitării ajutorului de deces şi către o persoană juridică. „În cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului ajutorul de deces se acordă unei singure persoane care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul. părintele, sau oricare altă persoană fizică sau juridică”, explică şefa de la Casa de Pensii.

Aceeaşi lege prevede şi că asiguratul şi pensionarul au dreptul la ajutor de deces în situaţia în care le-a murit un membru de familie care nu cotiza la sistemul public de pensii ori nu era pensionar.

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia. „În cazul decesului copilului cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 ani, care nu se află în continuarea studiilor, ajutorul de deces se acordă dacă el şi-a pierdut capacitatea de muncă înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Dovada pierderii capacităţii de muncă se face cu un act medical emis sau vizat de un medic expert al asigurărilor sociale, act care trebuie să ateste cauza ce l-a făcut inapt pe tânărul decedat şi data ivirii invalidităţii", spune şefa de la Casa de Pensii.

Cuantumul ajutorului de înmormântare - 7.567 lei

În cazul decesului unui pensionar sau al unui asigurat, ajutorul va fi în cuantumul salariului mediu brut pe economie din anul respectiv.

Cuantumul ajutorului de deces este egal cu valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat. Pentru acest an este în valoare de 7.567 lei.

În cazul decesului unui membru de familie a pensionarului sau a asiguratului este de 3.784 lei. Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare şi poate fi cerut în termen de trei ani de la data emiterii certificatului de deces. „Ajutorul de înmormântare se achită în baza cererii, a certificatului de deces (original si copie), a cărţii de identitate a solicitantului (original si copie), a documentelor de stare civilă din care să rezulte că el este rudă cu decedatul, a dovezii suportării cheltuielilor (factura fiscală, bon fiscal) şi a altor acte, după caz”, spune Maria Andronache.

Dosarele pentru acordarea ajutorului de deces trebuie depuse la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul persoana decedată, dacă în situaţia decesului asiguratului sau a pensionarului sau persoanei aflată în timpul concediului pentru creşterea copilului. Laura RADU