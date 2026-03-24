Casele bătrânești, ultimele chilipiruri din jurul Iașului. Cu cât se vând gospodăriile vechi din sate

* în timp ce apartamentele din Iași au ajuns la un preț mediu de circa 95.000 de euro, iar metrul pătrat a urcat la 1.946 euro, pe piața din satele și comunele din jur încă mai apar „ultimele chilipiruri” * este vorba despre case bătrânești cu teren, scoase la vânzare pornind de la 29.000-39.000 de euro * prețurile sunt dictate de distanța față de Iași, iar diferențele sunt mari * o gospodărie veche aflată mai aproape de oraș sau pe un lot generos poate urca rapid spre 70.000-90.000 de euro

Pe hârtie, casa bătrânească pare una dintre puținele forme de proprietate care au rămas încă accesibile pentru cei care nu mai pot ține pasul cu piața apartamentelor din municipiu. În realitate, segmentul acesta s-a schimbat mult: nu mai contează doar vechimea construcției, ci mai ales terenul, asfaltul, utilitățile și distanța până la Iași. Tocmai de aceea, aceeași etichetă de „casă bătrânească” acoperă astăzi oferte foarte diferite, de la gospodării modeste, aflate mai departe de oraș, până la proprietăți care se vând aproape la preț de apartament.

Casă la asfalt, aștept cumpărători…

La baza pieței stau anunțurile ieftine, cele care încă justifică ideea de chilipir. În satul Goruni, din comuna Tomești, la circa 15 minute de Iași, apărea zilele acestea o casă bătrânească de 55 mp, cu utilități la poartă și asfalt nou, la 29.000 de euro, după o reducere de la 30.000. La Hărpășești, o casă de aproximativ 80 mp, cu anexe și 6.400 mp teren intravilan, era listată la 38.900 de euro. În Buhăeni, o casă bătrânească renovată recent, cu 3.700 mp grădină, era scoasă la vânzare pentru 37.000 de euro. Tot în aceeași zonă de preț intră și proprietăți mai îndepărtate de municipiu, precum un teren de 4.500 mp cu casă bătrânească în Harmăneștii Vechi, aproape de Pașcani, listat la 38.000 de euro.

De aici în sus, piața se rupe în două. Odată ce proprietatea este mai aproape de oraș, are acces mai bun sau terenul devine atractiv pentru reconstrucție, casa veche nu mai este tratată ca locuință ieftină, ci ca suport pentru un teren valoros. În lista actuală de pe Imobiliare.ro, segmentul „case ieftine” din județul Iași urcă deja până la 90.000 de euro, iar între anunțurile afișate apare, de exemplu, o proprietate din Goruni, cu casă și 2.129 mp teren, la 76.000 de euro. Asta înseamnă că o parte dintre „casele bătrânești” au ieșit deja din zona ocaziilor și au intrat în liga bunurilor vândute aproape la preț de apartament.

Comparația cu orașul explică de ce astfel de anunțuri atrag tot mai mult interes. În Iași, prețul mediu al unui apartament listat la vânzare este de aproximativ 95.000 de euro, iar un apartament cu două camere are, în medie, un preț de circa 90.000 de euro. În același timp, indicele local al apartamentelor a ajuns în februarie la 1.946 euro/mp, cu peste 10% mai mult decât în aceeași lună din 2025. În acest context, o gospodărie veche la 29.000-39.000 de euro poate părea, pentru mulți cumpărători, ultimul prag de intrare în proprietate, chiar dacă implică renovare serioasă, navetă și costuri suplimentare după achiziție.

De fapt, „chilipirul” nu mai stă neapărat în casă, ci în combinația dintre preț și teren. O casă veche, mică sau degradată, dar pusă pe un lot bun, într-o comună cu acces rapid spre Iași, poate valora mai mult decât o construcție mai zdravănă, dar izolată. Piața arată clar că prețul nu este dictat doar de locuință, ci de potențialul de transformare: demolare și reconstrucție, casă de weekend, mică fermă familială sau pur și simplu păstrarea terenului ca activ. De aceea, aceeași categorie de proprietăți coboară sub 30.000 de euro în unele sate și sare spre 70.000-90.000 de euro în altele.

Pentru județul Iași, mesajul pieței imobiliare este destul de clar: casele bătrânești au rămas printre ultimele chilipiruri, dar nu mai sunt ieftine în mod automat. Sub 40.000 de euro se găsesc încă proprietăți care pot părea accesibile, însă, pe măsură ce te apropii de municipiu sau de zonele tot mai căutate, „casa veche la sat” începe să coste cât avansul serios pentru un apartament sau chiar cât o locuință mică din oraș. Iar asta spune multe despre felul în care scumpirea Iașului împinge presiunea imobiliară tot mai departe, dincolo de centură, spre satele care până ieri păreau ieșite din joc.

Dan DIMA