Micii producători care vor să vândă legume, fructe, lactate, ouă, miere sau flori în piețele din Iași au nevoie de acte și de un loc autorizat. În piețele administrate de EcoPiața, o tarabă costă între 28 și 35 de lei pe zi, iar vânzarea direct din mașină poate ajunge la 210 lei pe zi. .

Vânzarea legală în piețele din Iași începe cu acte clare. Micii producători nu pot ocupa pur și simplu o tarabă, chiar dacă vând produse din propria gospodărie.

Documentele de bază sunt atestatul de producător, carnetul de comercializare și actul de identitate.

Atestatul confirmă că persoana are producție proprie, iar carnetul de comercializare ține evidența produselor vândute. Regimul acestor documente este stabilit prin Legea nr. 145/2014, care reglementează vânzarea produselor agricole de către producătorii persoane fizice.

Pentru cei care vând lactate, ouă, carne, pește sau produse procesate, pot exista și cerințe sanitar-veterinare suplimentare. În aceste cazuri, verificarea la DSVSA este necesară înainte de începerea vânzării.

Piețele municipale din Iași sunt administrate prin SC EcoPiața SA, societate înființată în 2010 prin reorganizarea Direcției Piețe din cadrul Primăriei Iași. Firma are în grijă piețele agroalimentare din municipiu, Târgul de Mașini, Târgul de Cherestea, Târgul de animale de companie și păsări exotice, Bazarul și Talciocul. Mai exact, piețele Alexandru cel Bun, Nicolina, Sudului/CUG, Hala Centrală, Independenței, Păcurari și Dacia.

Cât costă taraba la EcoPiața

Tarifele propuse pentru 2026, cu aplicare de la 1 mai 2026, arată diferențe în funcție de piață și de tipul de vânzare.

O tarabă în piețele Alexandru cel Bun, Nicolina, Sudului/CUG, Hala Centrală, Independenței și Păcurari costă 35 lei pe zi. În Piața Dacia, tariful este de 28 lei pe zi.

Pentru lactate, taraba este tarifată cu 40 lei pe zi. Folosirea unei vitrine frigorifice pentru lactate ajunge la 69 lei pe zi. Închirierea unui cântar costă 12 lei pe zi, iar taxa de salubrizare este de 7 lei pe zi.

Pentru cei care vor să își asigure un loc pe termen mai lung, rezervarea unei tarabe sau a unui spațiu de vânzare de maximum 5 metri pătrați costă 207 lei pe lună. Rezervarea unei boxe pentru produse de sezon sau a unui loc mai mare de 5 metri pătrați costă 345 lei pe lună.

Vânzarea direct din mașină are tarife mai mari

Pentru producătorii care vând direct din autovehicule, costurile sunt mai ridicate. Tariful este de 100 lei pe zi pentru un loc pe platoul interior al pieței, 120 lei pe zi în parcarea I și 210 lei pe zi în parcarea II.

Documentul de tarife prevede și posibilitatea unei reduceri de până la 50%, dar numai cu aprobarea Consiliului de Administrație.

Pentru producători, diferența este importantă. În piețele administrate de EcoPiața, tarifele sunt aprobate prin Consiliul Local. În Piața Chirilă, condițiile și costurile trebuie cerute direct de la administratorul privat. Gurile rele zic că ar începe de la 100 de lei/zi, dar mai sunt și alte tarife.

Pașii pe care trebuie să îi urmeze producătorii

Primul pas este verificarea datelor din registrul agricol la primăria localității unde se află gospodăria. Apoi, producătorul trebuie să solicite atestatul de producător și carnetul de comercializare. După obținerea documentelor, următorul pas este contactarea administrației pieței în care vrea să vândă. Acolo se verifică locurile disponibile, tarifele și regulile de acces.

Pentru produsele care necesită condiții speciale, cum sunt lactatele, ouăle, carnea, peștele sau produsele procesate, verificarea cerințelor sanitar-veterinare rămâne obligatorie înainte de vânzare.

Dan DIMA