* o suspiciune de leucemie nu se confirmă printr-o singură analiză * la Iași, drumul de la primele modificări din sânge până la diagnosticul exact poate trece prin citometrie în flux, imunofenotipare, citogenetică și teste moleculare * numai pentru reactivii necesari unei părți esențiale a acestui proces, Institutul Regional de Oncologie a scos la licitație un acord-cadru estimat la peste 8 milioane de lei

În spatele unui rezultat care poate schimba radical viața unui pacient se află zeci de markeri, reactivi și investigații de laborator. IRO Iași a estimat la 8.119.060 de lei necesarul de reactivi pentru diagnosticul imunofenotipic al leucemiilor și limfoamelor pentru următorii 36 de luni. Suma nu reprezintă însă „costul unui diagnostic”, ci bugetul maxim al unui acord-cadru destinat activității Departamentului de Citometrie în Flux.

De la o hemoleucogramă suspectă la întrebarea: ce tip de leucemie este?

Pentru pacient, povestea poate începe mult mai simplu: oboseală inexplicabilă, paloare, infecții repetate, sângerări sau vânătăi neobișnuite ori o hemoleucogramă cu valori modificate. Dacă apare suspiciunea unei boli hematologice, investigațiile trebuie să stabilească nu numai dacă există o leucemie, ci ce tip de leucemie este, informație esențială pentru alegerea tratamentului.

Institutul Regional de Oncologie Iași are o Secție Clinică de Hematologie care tratează adulți cu leucemii acute și cronice, limfoame maligne, mielom multiplu și sindroame mielodisplazice.

Una dintre etapele-cheie ale diagnosticului este imunofenotiparea prin citometrie în flux. Celulele din proba pacientului sunt analizate după markerii pe care îi poartă, iar laboratorul poate identifica populația celulară anormală și încadra boala.

Analize de peste 2.000 de lei pentru confirmarea unor leucemii

Lista de tarife publicată de IRO arată cât de complexă poate deveni această etapă. Un test de orientare pentru leucemie acută este tarifat la 255 de lei, iar testele de confirmare ajung la 1.532 de lei pentru leucemia acută limfoblastică cu precursor B, 1.448 de lei pentru forma cu precursor T și 2.120 de lei pentru leucemia acută mieloblastică.

Pachetele care includ orientarea și confirmarea sunt trecute în aceeași listă la 1.787 de lei, 1.703 lei, respectiv 2.375 de lei, în funcție de forma investigată. Un test pentru monitorizarea leucemiilor acute și a altor boli hematologice maligne, cu până la 24 de markeri, apare la 1.195 de lei.

Diagnosticul nu se oprește la imunofenotipare

În unele cazuri urmează citogenetica și biologia moleculară. IRO listează, de exemplu, cariotiparea din măduvă hematogenă sau sânge periferic la 390 de lei, iar identificarea unor gene de fuziune și rearanjări cromozomiale prin FISH – BCR-ABL, KMT2A, RARA sau EVI1 – la câte 300 de lei. „Diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin cariotip și FISH” este tarifat la 1.000 de lei.

Testele moleculare caută apoi anumite modificări genetice, printre care BCR-ABL1, PML-RARA, FLT3 sau NPM1, importante pentru clasificarea bolii, prognostic și alegerea unor terapii.

De ce cumpără IRO reactivi de 8,1 milioane de lei

Licitația lansată are o valoare estimată de 8,119 milioane de lei și acoperă 36 de luni. Obiectul este foarte precis: furnizarea reactivilor necesari Departamentului de Citometrie în Flux pentru diagnosticul imunofenotipic al leucemiilor și limfoamelor. La procedură au fost înregistrate patru companii participante. Teona SOARE