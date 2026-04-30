* părinții din Iași care caută o școală privată pentru copil trebuie să privească dincolo de fotografiile elegante, clasele luminoase și promisiunile despre educație personalizată * costurile diferă enorm: unele forme de învățământ particular pornesc de la câteva mii de lei pe an, în timp ce programele internaționale pot ajunge la sume comparabile cu taxele universitare din străinătate

Alegerea unei școli private în Iași a devenit, pentru multe familii, una dintre cele mai importante decizii financiare legate de educația copilului. Oferta este tot mai diversă, de la unități cu program clasic și after-school inclus până la școli cu predare intensivă în limbi străine, curriculum alternativ sau programe internaționale. În spatele pliantelor frumoase și al mesajelor de marketing, părinții trebuie însă să facă un calcul rece: cât costă, de fapt, un an de școală?

În municipiul și județul Iași, rețeaua particulară cuprinde zeci de unități de învățământ, de la grădinițe și școli primare până la gimnazii, licee și școli postliceale. Dacă sunt luate în calcul strict școlile și liceele private, fără grădinițe și postliceale, oferta rămâne consistentă, iar diferențele de preț sunt mari.

Cel mai jos palier de cost se întâlnește în zona unor forme de învățământ particular cu profil tehnologic sau vocațional, unde taxele pot porni de la aproximativ 1.000–2.000 de lei pe an. Aceste situații sunt însă mai degrabă excepții și nu definesc piața școlilor private căutate de părinții care vor clase mici, program prelungit, limbi străine și servicii educaționale extinse.

Pentru ciclul primar și gimnazial, acolo unde interesul familiilor este cel mai mare, costurile obișnuite se situează, în multe cazuri, între 1.100 și 1.600 de lei pe lună. Calculat pe durata unui an școlar, acest lucru înseamnă aproximativ 13.000–20.000 de lei anual, fără a include întotdeauna masa, transportul, uniforma, cluburile, excursiile sau materialele educaționale.

Există și un palier superior, unde taxa anuală pentru școala primară sau gimnazială poate urca spre 25.000–30.000 de lei pe an. Aici intră, de regulă, școlile care promit program educațional extins, after-school integrat, activități suplimentare, limbi străine, consiliere, clase mai mici și o comunicare mai apropiată cu familia.

Școli cu programe internaționale

Un capitol separat îl reprezintă unitățile cu ofertă internațională. În aceste cazuri, taxele sunt adesea exprimate în euro și pornesc de la aproximativ 3.000–5.500 de euro pe an, în funcție de nivelul de studiu și de serviciile incluse. Pentru programele internaționale avansate, costurile pot ajunge până la 10.000 de euro anual.

Adevărata problemă pentru părinți nu este însă doar taxa afișată, ci costul total. O școală poate părea mai accesibilă dacă promovează doar taxa lunară de bază, dar suma finală crește prin servicii obligatorii sau aproape inevitabile. Masa poate costa 25–35 de lei pe zi, ceea ce adaugă câteva sute de lei lunar. Transportul, dacă există, se plătește separat. La acestea se pot adăuga taxa de înscriere sau admitere, uniforma, manualele, rechizitele, atelierele, excursiile, examenele, cluburile și contribuțiile pentru evenimente școlare.

De aceea, părinții din Iași ar trebui să ceară înainte de înscriere nu doar taxa lunară, ci o simulare completă pentru un an. Întrebarea corectă nu este „cât costă școala pe lună?”, ci „cât va plăti familia până la finalul anului școlar, cu toate serviciile incluse?”.

La fel de important este statutul legal al unității. O școală privată trebuie verificată în registrele oficiale, pentru a vedea dacă este autorizată provizoriu sau acreditată pentru nivelul de studiu dorit. O clădire modernă, un site elegant sau o campanie bună pe rețelele sociale nu înlocuiesc documentele.

Pentru părinți, semnele de alarmă sunt clare: lipsa transparenței privind costurile, presiunea de a semna rapid, promisiunile nerealiste, evitarea întrebărilor despre acreditare, contracte neclare sau taxe suplimentare care apar abia după înscriere. Educația privată nu trebuie cumpărată din impuls, sub emoția unei prezentări frumoase.

Clara DIMA