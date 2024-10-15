Câți bani a reușit să facă o femeie care a reciclat sute de PET-uri de la Pelerinajul Sfintei Parascheva din Iași

Pentru că nu are un venit și trebuie să îi asigure un trai băiatului ei de 12 ani pe care îl crește singură, femeia a decis să adune recipiente reciclabile pentru a obține garanția de 50 de bani.

„De câteva zile vin la coada de la Sfânta Parascheva și adun sticle, doze, ce se poate returna pentru cei 50 de bani. Am nevoie de bani ca să îmi îngrijesc copilul, deoarece sunt singură. Este greu, nu am ce să zic, dar trebuie să pun ceva de mâncare pe masă. Am învățat să mă descurc singură toată viața, m-am despărțit de soț în urmă cu câțiva ani, e mai bine așa, deoarece aveam numai probleme cu el. Mi-am luat copilul și am plecat unde am găsit și eu să stau, însă nu am renunțat la el, nici nu am vrut să mă gândesc la asta”, a mărturisit Alina

Ea a reușit să adune peste 300 de sticle pe zi, strângând aproximativ 180 de lei. Femeia a găsit o soluție pentru a face bani, pentru o perioadă mai lungă, și crede că nu trebuie să fie de condamnat.

„Decât să cerșesc sau să fur, am ales să strâng sticle. Am lucrat un timp la spălat vase și la făcut curățenie, doar că după ce am rămas singură, trebuia să am grijă de copil. Este și greu să mă angajez, deoarece am doar 4 clase, dar măcar aș fi învățat să scriu bine și să socotesc, așa m-aș fi putut angaja la un magazin. Pot să mă descurc, am alocația de la băiat, mai găsesc să merg la treabă uneori sau mai adun sticle. Păi, într-o zi, aici am reușit să strâng undeva la 300 și ceva de sticle, și așa, lumea le aruncă la gunoi”, a mai spus femeia.