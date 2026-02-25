* „cercetarea pentru industrie” nu înseamnă doar contracte mari, ci și o piață constantă de servicii: analize pe probă, acces la aparatură, măsurători și rapoarte tehnice * în Iași, tarifele publice arată un lucru simplu: știința se facturează, iar banii se văd apoi în achiziții – de la mobilier și consumabile până la servicii de brevetare

Când întrebi „câți bani produc laboratoarele Iașului?”, primul răspuns nu vine dintr-un bilanț centralizat (rar publicat pe înțelesul publicului), ci din urmele verificabile: listele de tarife pentru servicii, comenzile pentru „materiale de cercetare”, dotările cumpărate pentru laboratoare și cheltuielile conexe – inclusiv cele pentru brevetare. Toate acestea descriu o economie discretă, dar reală, în care universități și institute din Iași lucrează, direct sau indirect, pentru companii.

Un reper concret vine din infrastructurile UAIC, care publică tarife pentru servicii de laborator. În oferta de servicii a ICI-UAIC (care include CERNESIM și RAMTECH), apar prețuri pe probă pentru solicitări externe: analiza IR este listată la 85 lei (date brute) sau 105 lei (cu prelucrare), SEM la 162 lei (date brute) sau 216 lei (cu prelucrare), ICP-MS la 645 lei (date brute) sau 804 lei (cu prelucrare), iar RMN la 350 lei (date brute) sau 550 lei (cu prelucrare). În aceeași ofertă, pentru RAMTECH, o sesiune de imagistică SEM (fără interpretare) este prezentată într-o plajă de 750–1.600 lei/probă, în funcție de tipul probei și numărul de imagini.

Tarifele doar indicatori ai cererii și arată ă o firmă poate cumpăra punctual timp de aparat, expertiză și livrare de date, fără să investească în echipamente de vârf. În același document există și delimitări relevante pentru piață: de pildă, se precizează că laboratoarele CERNESIM nu au acreditare RENAR, ceea ce diferențiază utilizarea „pentru cercetare/informare” de zona de „conformitate” (unde contează acreditarea).

Imaginea care se conturează, din aceste repere publice, nu e a unui singur „contract mare”, ci a unui flux continuu

Al doilea indiciu despre „banii care trec” este felul în care se reinvestesc veniturile în dotări. La TUIASI, o invitație de participare pentru „mobilier pentru laborator” estimează contractul la 39.437 lei (fără TVA) și notează explicit sursa: „Venituri proprii regie contracte cercetare”. Practic, aici se vede mecanismul: serviciile/cercetarea aduc venituri, iar o parte se întoarce în capacitatea laboratorului de a lucra.

În aceeași logică intră și achizițiile „de consum” – acolo unde un laborator funcționează ca o mică fabrică de date și are nevoie permanent de reactivi, materiale, piese, kituri. În achizițiile TUIASI apar repetat poziții de tip „materiale pentru cercetare”, inclusiv în februarie 2026. Iar când astfel de achiziții sunt atribuite, sumele pot urca semnificativ: în mai 2025, pe pagina de achiziții este consemnată o comandă în valoare de 119.360 lei (fără TVA) pentru „diverse materiale pentru cercetare”.

În Iași există și infrastructură de încercări în zona construcțiilor, unde legătura cu piața e structurală: INCD URBAN-INCERC are sucursală la Iași și menționează acreditarea pentru încercări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, ceea ce o plasează direct în zona unde rezultatele sunt folosite în proiecte, șantiere, produse și verificări tehnice.

Imaginea care se conturează, din aceste repere publice, nu e a unui singur „contract mare”, ci a unui flux continuu: servicii tarifate pe probă (de la zeci la sute de lei și, pentru unele analize, peste 1.000 lei/probă), achiziții recurente de consumabile și materiale (care pot ajunge la sute de mii de lei pe comenzi), plus investiții în dotări și servicii de brevetare. În termeni simpli, Iașul are o economie a laboratorului care produce bani prin măsurare, testare, caracterizare și expertiză – și îi întoarce, măcar parțial, în infrastructură.

Dan DIMA