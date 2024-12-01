Câți parlamentari va avea Iașul

Au apărut primele rezultate ale exit-poll-ului CURS pentru alegerile parlamentare 2024, cu date culese până la ora 20:00. Potrivit sondajului efectuat la ieșirea de la urne, PSD e pe primul loc, urmat de AUR.

Rezultate exit-poll Curs - Camera Deputaților PSD - 26,00% AUR - 19,00% PNL - 15,50% USR - 15,50% S.O.S. - 5,50% Partidul Oamenilor Tineri (POT) - 5,50% UDMR - 5% SENS - 3,30% REPER - 1,20% FD - 1,1% Alte partide - 2,40%.

Rezultate exit-poll Curs - Senat PSD - 26,10% AUR - 19,20% PNL - 15,90% USR - 15,60% S.O.S. - 5,40% Partidul Oamenilor Tineri (POT) - 5,40% UDMR - 5% SENS - 3,20% REPER - 1,30% FD - 1,20% Alte partide - 1,70%

Ce înseamnă pragul electoral

Alegerile parlamentare din această duminică stabilesc următoarea componență a Parlamentului, format din 332 de deputați și 137 de senatori. Sistemul electoral este unul proporțional, menit să limiteze fragmentarea politică în Parlamentul României. Astfel, pentru a putea obține mandate, partidele politice trebuie să depășească pragul electoral de 5% din votul național (voturile valabil exprimate) sau cel puțin 20% din voturile din minimum patru circumscripții electorale. Alianțele electorale trebuie să treacă un prag mai ridicat, respectiv, 8% pentru alianțele cu două partide, 9% pentru cele cu trei partide, și 10% pentru alianțele cu mai multe partide.

În România, senatorii și deputații se aleg prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporționale. Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaților este de un deputat la 73.000 de locuitori. Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 168.000 de locuitori. Numărul de mandate pentru cele două camere ale Parlamentului diferă de la o circumscripție la alta, în funcție de numărul de locuitori și normele de reprezentare. Iașul va avea5 senatori și 12 deputați.