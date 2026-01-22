Caz cutremurător descoperit de anchetatori, la Iași!

O poveste falsă de dragoste, droguri, violență psihică și exploatare sexuală în străinătate. Totul, pus cap la cap de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii DIICOT, care au documentat activitatea infracțională a unui tânăr de doar 24 de ani, acuzat de trafic de persoane.

Potrivit anchetatorilor, individul ar fi racolat victima prin manipulare emoțională, construind o poveste mincinoasă de iubire, menită să-i câștige încrederea. Din acel moment, viața femeii ar fi intrat pe o pantă abruptă.

Între decembrie 2022 și iunie 2025, aceasta ar fi fost transportată din Iași la București, apoi scoasă din țară și dusă în Marea Britanie – Londra, unde ar fi fost adăpostită în imobile închiriate special pentru exploatare sexuală.

Anchetatorii spun că bărbatul ar fi folosit substanțe interzise pentru a o face dependentă, vulnerabilă și ușor de controlat. Sub presiune psihică constantă, victima ar fi fost obligată să practice prostituția, atât „la stradă”, cât și la domiciliile clienților. Fără bani. Fără scăpare. Toate sumele obținute din prostituție ar fi fost însușite integral de suspect.

La data de 22 ianuarie 2026, procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea bărbatului, iar ulterior au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile, dosarul fiind înaintat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași.

Ancheta scoate la lumină un tipar extrem de periculos: traficanți tineri, care nu folosesc forța brută de la început, ci emoția, atașamentul și dependența, transformând „iubirea” într-o armă. Carmen DEACONU