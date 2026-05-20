Peste 10.000 de candidați din România au spus pentru ce companii și-ar dori să lucreze, iar concluzia contează direct pentru Iași: salariul rămâne important, dar nu mai este suficient. Reputația, stabilitatea, formarea profesională și felul în care angajatorii gestionează inteligența artificială cântăresc tot mai mult în alegerea unui job.

Piața muncii se schimbă rapid, iar candidații se uită tot mai atent la reputația companiilor, stabilitatea locului de muncă, cultura organizațională și capacitatea angajatorilor de a-i pregăti pentru schimbările aduse de inteligența artificială.

Aceasta este una dintre concluziile studiului „Cei mai doriți angajatori 2026”, realizat de Catalyst Solutions pe baza a 10.892 de răspunsuri primite de la profesioniști și tineri aflați la început de carieră, din domenii precum IT&C, inginerie, științe sociale și economice, medical și farma.

În top apar companii cu vizibilitate națională și internațională, precum Microsoft, Google, Oracle, Bosch România și ING Bank România.

Pentru Iași, rezultatele sunt mai mult decât o fotografie a preferințelor la nivel național. Ele arată direcția în care se uită candidații și presiunea care apasă pe angajatorii locali: nu mai este suficient să ai posturi disponibile, trebuie să ai și o ofertă credibilă.

Iașul are joburi, dar și presiune pe calitatea ofertelor

Iașul are o piață a muncii activă, cu domenii variate: IT, telecom, bănci, sănătate, construcții, vânzări, suport clienți și servicii. Pe online erau listate peste 1.800 de locuri de muncă în Iași.

Totuși, numărul de anunțuri nu spune întreaga poveste. Datele AJOFM Iași arată că în județ erau înregistrați 9.685 de șomeri, iar rata șomajului era de 3,47%. Dintre aceștia, 8.221 proveneau din mediul rural și 1.464 din mediul urban.

Diferența arată o realitate importantă pentru piața locală: orașul Iași are o ofertă de muncă mai diversă, în timp ce restul județului se confruntă cu alte vulnerabilități.

Tot AJOFM Iași arată că șomerii cu studii superioare reprezentau doar 4,17% din totalul persoanelor înregistrate. Cea mai mare pondere era formată din persoane cu studii gimnaziale, primare sau profesionale.

Așa se explică piața locală în două viteze: companii care caută specialiști, ingineri, IT-iști, oameni de vânzări sau personal medical, în paralel cu o nevoie constantă de calificare și reconversie profesională.

Salariul contează, dar nu mai ajunge

Pentru Iași, nivelul salariilor rămâne o temă sensibilă. La nivel național, INS a raportat pentru martie 2026 un câștig salarial mediu net de 5.938 de lei, dar la Iași a fost de circa 5.300 de lei. Diferența pune presiune pe angajatorii locali. Dacă salariul nu concurează cu ofertele din București, Cluj sau cu joburile remote internaționale, companiile trebuie să compenseze prin stabilitate, flexibilitate, mediu de lucru, traininguri și perspective reale de creștere.

Pentru tinerii din Iași, în special pentru absolvenții universităților, primul job nu mai este doar o etapă de început. Este primul pas într-un traseu profesional.

Companiile care explică limpede ce oferă (mentorat, formare, proiecte relevante, echipe stabile) au șanse mai mari să atragă candidați buni.

Dan DIMA