1.000 de câini vor fi sterilizați în doar trei zile, la Voinești.

România marchează într-un mod fără precedent Ziua Internațională a Medicilor Veterinari. Între 15 și 17 mai 2026, comuna Voinești din județul Iași va găzdui „Marea Sterilizare”, cea mai amplă campanie de sterilizare colectivă organizată vreodată în țară.

Ținta este uriașă: 1.000 de câini sterilizați în doar trei zile. În spatele acestei intervenții de proporții se află zeci de medici veterinari, voluntari și organizații de protecție a animalelor care încearcă să schimbe radical modul în care România gestionează problema animalelor fără stăpân.

Evenimentul este organizat de Asociația Sache și Save Our Paws, alături de mai multe organizații internaționale și naționale de protecție a animalelor, într-un moment în care fenomenul abandonului continuă să explodeze în multe zone ale țării.

România abandonului și a suferinței animalelor

În fiecare an, sute de mii de animale ajung pe străzi, în adăposturi sau mor în condiții cumplite. Multe sunt abandonate imediat după fătare, lovite de mașini, înfometate sau bolnave.

În timp ce autoritățile continuă să consume sume uriașe pentru capturare și gestionarea efectelor, medicii veterinari implicați în campanie spun că soluția reală este una singură: prevenția.

„Meseria de medic veterinar înseamnă mult mai mult decât intervenție de urgență. Înseamnă și responsabilitate față de cauzele care generează suferință. Sterilizarea este prevenție medicală, prevenție socială și una dintre puținele soluții care pot reduce abandonul”, explică Laura Fincu, fondatoarea Asociației Sache.

Imagini dramatice văzute zilnic de veterinari

Medicii implicați în proiect spun că efectele lipsei sterilizării sunt devastatoare și apar zilnic în clinicile veterinare și pe străzile României.

„Vedem zilnic femele epuizate după multiple gestații, pui abandonați în saci sau pe câmpuri, animale lovite, cazuri grave care ajung prea târziu în clinica socială. Prevenția este singura formă prin care putem reduce cu adevărat suferința”, afirmă medicul veterinar Marius Nicu.

Campania de la Voinești nu înseamnă doar sterilizare. Animalele vor fi și microcipate, o măsură considerată esențială pentru identificarea proprietarilor și reducerea abandonului.

Experiment pilot cu impact național

Acțiunea din județul Iași este privită ca un model pilot care ar putea fi extins la nivel național.

Organizatorii vor monitoriza în timp efectele campaniei pentru a analiza reducerea numărului de animale de pe străzi, scăderea presiunii asupra adăposturilor și impactul asupra siguranței publice.

„Vrem să trecem de la intervenții izolate la un model care poate fi măsurat și replicat. Nu mai vorbim despre reacție, ci despre control. Gestionarea populației canine într-un teritoriu bine definit este mult mai eficientă decât soluțiile pompieristice”, spune Laura Fincu.

Aceasta amintește și cazul șocant al unei comune unde aproximativ 400 de câini au fost eutanasiați pentru un cost total de 85.000 de euro — bani care, susțin organizatorii, ar fi fost suficienți pentru sterilizarea întregii populații canine din zonă.

Cifrele care explică de ce fenomenul scapă de sub control

Datele internaționale arată clar eficiența sterilizării în masă. În mai multe state, programele bine organizate au redus populația canină stradală cu peste 35% în doar câțiva ani.

Specialiștii spun că pentru rezultate reale este nevoie ca anual să fie sterilizată aproximativ 70% din populația canină dintr-o comunitate.

În lipsa unor astfel de măsuri, fenomenul explodează. Statisticile arată că dintr-o singură pereche de câini nesterilizați se poate ajunge teoretic la aproape 60.000 de urmași în numai șase ani.

Iașul, în centrul uneia dintre cele mai mari mobilizări veterinare din România

Campania „Marea Sterilizare” presupune un efort logistic și financiar uriaș. Bugetul total depășește 40.000 de euro, iar organizatorii fac apel la donații și sprijin public pentru continuarea intervențiilor.

Evenimentul va avea loc în Parcul Voinești și va reuni unele dintre cele mai active organizații de protecție a animalelor din România și Europa.

Asociația Sache, una dintre principalele organizații implicate, a realizat în ultimii ani peste 115.000 de sterilizări în mai mult de 18 județe din România, devenind unul dintre cele mai importante ONG-uri active în domeniul protecției animalelor.

Carmen DEACONU