Cea mai tare cameră de cămin din „Tudor ”

S-a dat startul din nou la concursul cu „cea mai tare cameră de cămin” din campusul „Tudor Vladimirescu”. Studenții s-au întrecut pe ei și anul acesta în idei creative prin care au dat o altă față micuței camere de cămin pe care o au. De la idee la realitate au fost necesare două săptămâni și câțiva studenți dornici să schimbe camerele și să le transforme în „acasă”.

A devenit deja o tradiție printre studenții cazați în campusul Tudor Vladimirescu din iași să-și transforme camerele de cămin.Elisa participă deja pentru a treia oară și a dorit să arate ca și din reciclare pot ieși lucruri frumoase. „E al treilea an in care parodic o la concurs cu camera mea, am dorit sa aduc o schimbare radicala fiindca e ultimul meu an la facultate. Am ales o tema mai simpla cu nuanțe de bej, mari și alb. Cu ajutorul luminilor și al obiectelor făcute de mine, căci eu sunt la design, am creat un alt acasă aici. A costat totul doar câteva sute de lei, am făcut totul cat mai sustenabil, am vrut să refolosesc multe lucruri, am reciclat materiale rămase de la proiectele de la facultate. Cred ca 600 de lei am cheltuit. Cel mai complex lucru este măsuța. Am făcut-o dintr-o anvelopă uzată, îmbrăcată în textile rămase de mult, am cumpărat beculețe și lalele”, spune Elisa Nistor, studentă în anul IV la Facultatea de Textile.

Bobocii au mers pe idei neabordate de alții așa ca s-au inspirat din filmele de groază. Deși s-au înscris în ultima clipă și nu au avut timp să gândească un scenariu anume pentru Tik Tok, videoclipul fetelor a adunat rapid 60.000 de vizualizări. De altfel, anul acesta și această componentă face diferența când se acordă premiile.

52 de tineri înscriși

„Avem înscriși în cadrul concursului 52 de studenți în 27 de camere. Scopul e de a promova și încuraja studenții să își creeze un loc cat mai frumos și plăcut pentru ei. Dau dovadă de multă ingeniozitate. Și-au promovat frumos spațiul în care locuiesc și au folosit inclusiv TikTok pentru ca ei folosesc mult această platformă. Este un vector de prezentare bun pentru comunitatea TU Iași și astfel și alții văd mai rapid cum se fac lucrurile aici”, explică Bogdan Istrate, prorector Universitatea Tehnică din Iași.

Unii au creat adevărate opere de artă

Cristian participă încă din anul întâi la acest concurs și a reușit și să îl câștige în trecut. Anul acesta a reușit să surprindă pe toată lumea cu o pictură realizată pe perete chiar în colțul unde anul trecut avea igrasie. „Fată de anul trecut am zis să colorez puțin camera și să fac fi colțul mort. Am ales să fac un copac, este un mural făcut cu vopsea fosforescentă și luminează frumos noaptea. Capacul e pasiunea ta și ca să îndeplinești muncești până atingi cerul. Tavanul e făcut din lana cu leduri. M-ai ajutat mai mulți colegi”, explică Cristian

Tinerii vor avea de susținut o prezentare, iar în urma punctajelor obținute studentul sau studenții din camera de pe locul întâi nu vor mai plăti cazarea anul acesta, cei de pe locul al doilea vor fi scutiți de plată jumătate de an, iar cei de pe locul al treilea timp de trei luni.

Maria STANCU